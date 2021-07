Η ιστορία πίσω από την μπλούζα του Γιάννη, ποιος είναι ο Τζιμ Πάσκε! (pic & vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε T-shirt για τον Τζιμ Πάσκε στη συνέντευξη Τύπου κρατώντας το τρόπαιο του πρωταθλητή αλλά κι αυτό του MVP των τελικών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μια ιδιαίτερη μπλούζα στους πανηγυρισμούς και δεν θα μπορούσε να μην έχει ξεχωριστή σημασία για εκείνον. Η μπλούζα του είχε πάνω τον Τζιμ Πάσκε, τον επί χρόνια σχολιαστή των Μπακς.

Ο Γιάννης με τον Πάσκε έφτιαξαν μια ιδιαίτερη σχέση όλα αυτά τα χρόνια στο Μιλγουόκι, με τον έμπειρο ρεπόρτερ να τον ρωτά στην αρχή της σεζόν αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, στην τελευταία του σεζόν. Ο Γιάννης αμέσως παραδέχτηκε ότι το κίνητρο του εκτοξεύτηκε και τελικά τα κάταφερε και φυσικά ο Έλληνας σταρ δεν ξεχνά τους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

Δεν ξέχασε τον Πάσκε και τον... πήρε μαζί του στην ιστορική συνέντευξη Τύπου. Φόρεσε μπλούζα με το πρόσωπο του και μια καρδιά και για ακόμα μια φορά έστειλε μήνυμα με όσα είναι σημαντικά στην ζωή.

«Συγχαρητήρια στον Γιάννη και τους Μπακς. Τι αυθεντικός άνθρωπος. Είναι απίστευτο ότι με πήρε μαζί του στην συνέντευξη Τύπου. Αυτός είναι. Ένας απίστευτος πρωταθλητής. Μοναδικός».

Ο Τζιμ Πάσκε, για την ιστορία, γεννήθηκε το 1950 είναι σχολιαστής για τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ είναι η πιο χαρακτηριστική φωνή για την ομάδα. Έχει κερδίσει 4 Emmy Awards, ενώ έχει μαζέψει αρκετά ακόμα βραβεία για την δουλειά του. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς αποφάσισε να αποσυρθεί και ο Γιάννης του έκανε το χατήρι. Φεύγει με ένα πρωτάθλημα και με την τιμή του Γιάννη, που κάνει όλη αυτή την ανάμνηση ακόμα πιο γλυκιά.

Congratulations to Giannis and the Bucks!What an authentic human being. Blown away that Giannis took me with him to the podium. That’s simply who he is. An incredible Champion. One of a kind. pic.twitter.com/JvfM1bglMx