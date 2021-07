Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσα να πάρω πρωτάθλημα σε superteam, αλλά ήθελα τον δύσκολο δρόμο» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε ότι ήθελε τον... δύσκολο και όχι τον εύκολο δρόμο προκειμένου να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε μεταξύ πολλών άλλων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μιλγουόκι Μπακς:

«Θα ήταν εύκολο να πάω αλλού και να πάρω πρωταθλήματα, να πάω σε μια superteam. Όμως, αυτός είναι ο δύσκολος και ο σωστός δρόμος. Και τα καταφέραμε. Το κάναμε. Τα καταφέραμε» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

“I could go to a super team and just do my part and win a championship, but this is the hard way to do it, and this is the way to do it, and we did it. We f*cking did it…”



from Giannis on super teams



(via @SportsCenter)

pic.twitter.com/RUMFexj1TM