Υπάρχει αμφιβολία ότι αν πάρουν τον τίτλο οι Μπακς ο Γιάννης θα ειναι ο MVP; (pics)

Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια κουβέντα για το βραβείο του MVP των Τελικών και κατά πόσο το αξίζει ο Μίντλετον και όχι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον Γκομπέρ να βάζει τα πράγματα στην θέση τους.

Η κατάσταση στο ΝΒΑ είναι κάπως περίεργη αυτή την στιγμή, δίχως να έχουμε ακόμα πρωταθλητή. Οι Σανς με τους Μπακς είναι οι δύο φιναλίστ, η σειρά είναι στο 3-2 και το ματς στο Μιλγουόκι είναι το πιο κρίσιμο, μέχρι το επόμενο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες τους έκαναν την ανατροπή και πήραν την πολυπόθητη νίκη στο Φοίνιξ και πλέον έχουν την ευκαιρία να στεφθούν πρωταθλητές, για πρώτη φόρα μετά το 1971. Ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να επικρατεί είναι η συζήτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το ενδεχόμενο να είναι ο MVP των φετινών Τελικών, αλλά και κατά πόσο συνολικά το ΝΒΑ στηρίζει τον Έλληνα σταρ και τον αποθεώνει για τα όσα κάνει στο παρκέ.

Άλλοι παίκτες με μεγάλες εμφανίσεις, ακόμα και χωρίς να κερδίζουν ξεσηκώνουν το twitter και τα σόσιαλ μίντια, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Αντετοκούνμπο. Είναι ελάχιστες οι αντιδράσεις, ενώ τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν και έναν ενδεχόμενο MVP.

«Δεν με ενδιαφέρει να είμαι ο πιο δημοφιλής. Αν μπορούσα να είμαι ο λιγότερο δημοφιλής και να να κάνω τη δουλειά μου, το ίδιο θα ήταν. Η γλώσσα με δυσκόλεψε τα πρώτα χρόνια, φοβόμουν μην πω κάτι χαζό. Τώρα είναι πιο εύκολο. Είμαι πιο άνετος απέναντι σε όλους. Καλύτερα να πω κάτι ηλίθιο, παρά μην μιλήσω καθόλου. Ο Κρις μου έλεγε να μιλάω, το ίδιο και ο Πι Τζέι. Και ο Τζορτζ Χιλ».

Είναι πλέον πασιφανές ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δύο MVP στην κατοχή του, άπειρες προσωπικές διακρίσεις και με την ομάδα του ένα βήμα πριν το πρωτάθλημα, δεν είναι ο αγαπημένος των υπόλοιπων σταρ. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο κοινωνικός, δεν προσπαθεί τόσο πολύ για να έχει συναναστροφές, αλλά στο τέλος της ημέρας φαίνεται πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουν το ταλέντο του.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει αποθέωσει την... μισή λίγκα κατά καιρούς, αλλά δεν έχει αναφερθεί ποτέ στον Γιάννη. Μάλιστα στους Τελικούς υποστηρίζει ξεκάθαρα τους Σανς και τον φίλο του Κρις Πολ. Αλλά και κανένας άλλος σταρ δεν έχει σταθεί στο πλευρό του Έλληνα σταρ.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι προκάλεσε απίστευτες αντιδράσεις με ένα tweet του το οποίο άνοιξε και αυτή την κουβέντα. «Σκέφτηκα ένα ενδιαφέρον ''τι θα γινόταν αν'': Αν ο Γιάννης μείνει εκτός από το Game 6 λόγω στενής επαφής με τον Θανάση (βρίσκεται στο πρωτοκόλλο κορονοϊού) και οι Μπακς πάρουν το έκτο ματς. Θα πάρει ο Μίντλετον το βραβείο του MVP των τελικών;», έγραψε για να εισπράξει οργή.

O Στίβεν Σμιθ μέσα από την εκπομπή του στο ESPN υποστήριξε ότι ο Μίντλετον θα πρέπει να είναι στην κουβέντα για τον MVP με τις εμφανίσεις του στους Τελικούς, καθώς και με το πότε τις έκανε.

Το ίδιο έγραψε και ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, που αναρωτήθηκε πόσες ψήφους θα πάρει ο Μίντλετον, αν οι Μπακς πάρουν τον τίτλο. Γενικά οι παίκτες έχουν μπει σε αυτή την κουβέντα, με τον Γκομπέρ να βγαίνει μπροστά και να δείχνει πόσο αστεία είναι αυτά που λέγονται.

«Θέλουν αλήθεια να υποβαθμίσουν τον Γιάννη τόσο πολύ. Γελάω», έγραψε ο Γάλλος και μάλλον έχει δίκιο.

Η συζήτηση αυτή είναι πιθανότατα στο όριο του αστείου και αυτό εκφράζει και ο Γάλλος σέντερ, ο οποίος πιθανότατα διαχωρίζει την θέση του από τους Αμερικανούς παίκτες. Οι Μπακς είναι μπροστά σε μια ιστορική βραδιά, έχουν την ευκαιρία να πάρουν τον τίτλο και οι NBAers απλώνουν τις σκέψεις τους, οι οποίες θέλουν να υποβαθμίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η συζήτηση αυτή δεν έχει μεγάλη βάση. Ναι μεν, ο Κρις Μίντλετον έχει κάνει κάποια σπουδαία ματς, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα δίνει ο Γιάννης στο παρκέ και όσα έχει κάνει για να φτάσει η ομάδα του μέχρι εδώ.

Είναι σχεδόν αδύνατον να μην το βλέπουν αυτό οι παίκτες της λίγκας ή να το αγνοούν με τόσο προφανή τρόπο. Ο Έλληνας σταρ κάνει απίστευτους Τελικούς. Οι αριθμοί του είναι ιστορικοί, μοιάζει ασταμάτητος, είναι μέσα στις κρίσιμες φάσεις και η συζήτηση με πραγματικά δεδομένα μοιάζει ανούσια.

Ακόμα και μια απλή σύγκριση στατιστικών δεν βγάζει πουθενά. Ο Αντετοκούνμπο είναι καλύτερος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, γράφει ιστορία στο παρκέ και όσοι δεν το βλέπουν, θα πρέπει να αναρωτηθούν γιατί. Σίγουρα η ανοδική πορεία του Μίντλετον, στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια έχει παίξει τον ρόλο της και σίγουρα οφείλει να μνημονεύεται, αλλά ο Αντετοκούνμπο κάνει μυθικά πράγματα και αυτή η συζήτηση μπορεί μόνο να εκθέσει τους σταρ του ΝΒΑ. Οι αντιδράσεις στα σόσιαλ μίντια είναι πολλές, οι οπαδοί αντιδρούν σε αυτή την έλλειψη σεβασμού και θα έχει ενδιαφέρον η ημέρα μετά το τέλος της σειράς των Τελικών.

No player has ever averaged 30/10/5 on 60 FG% in a Finals series. Until Giannis.



32.3 PPG

13.0 RPG

5.6 APG

1.4 SPG

1.2 BPG

61.2 FG%



The Greek Freak is a one of one. pic.twitter.com/rTF3slzvWT — StatMuse (@statmuse) July 18, 2021

The potential favorite to be named NBA Finals MVP Giannis Antetokounmpo.



Multiple game-winning plays.



The first player to average over 30 points, 10 rebounds, and five assists per game while shooting over 60% field goals, @ESPNStatsInfo#MILvsPHX #FearTheDeer pic.twitter.com/Hntm8BxYjJ — Travis Jacque' Rose (@RoseSportsPod) July 18, 2021