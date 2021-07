Αντετοκούνμπο: «Να κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας, για να κάνουν οι φίλαθλοί μας τη δική τους μετά» (vid)

Στην τελευταία συνέντευξη πριν το Game 6 των τελικών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, για τη... δουλειά που πρέπει να γίνει, πριν τα πανηγύρια, ενώ θέλησε να απαρνηθεί τον ρόλο του «παραδείγματος»!

«Έκανα το τεστ, είμαι αρνητικός». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε στην αίθουσα με το γνωστό πελώριο χαμόγελό του. Έτοιμος να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα. Ο Κρις Μίντλετον που προηγήθηκε ήταν πέρα για πέρα σοβαρός.

Αφού ενημέρωσε ότι δεν έχει κολλήσει covid-19 από τον αδερφό του (σ.σ.: δεν υπήρχε νέα ενημέρωση για την κατάσταση του Θανάση Αντετοκούνμπο), ο Giannis ξεκίνησε να απαντάει με ειλικρίνεια κάθε ερώτηση.

Η πρώτη αφορούσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και την κουστωδία αστέρων που βρέθηκε στο γήπεδο, στο Game 5.

«Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά το προηγούμενο βράδυ είδα το νέο Space Jam. Και ξαφνικά βλέπω τον ΛεΜπρόν στο γήπεδο. Είναι τρελό, γιατί έπαιξε τους πρώτους τελικούς του το 2007. Εγώ δεν έπαιζα καν μπάσκετ. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Δεν είναι κάτι που κάνω. Δεν μιλάω ούτε στη μητέρα μου, θέλω να μένω συγκεντρωμένος», υπογράμμισε.

Ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τις... σφαλιάρες που δέχτηκαν οι Μπακς τα δύο τελευταία χρόνια. Και πως αυτές τους ευεργέτησαν φέτος. «Σίγουρα μας βοήθησαν ως ομάδα. Βοήθησαν εμένα να γίνω πιο σκληρός πνευματικά. Και να καταλάβω ότι όλα μπορούν να γίνουν στα playoffs. Προσπαθώ να σκέφτομαι πως είναι η κατάσταση των άλλων ομάδων. Αλλοι κατάφεραν να γυρίσουν από 2-0, γιατί όχι και εμείς. Ή αν είμαστε 2-0 μπροστά, να τελειώνουμε.

Στην καριέρα μου είχα πάνω και κάτω. Κερδίζαμε και ο κόσμος γιόρταζε. Ένιωθα καλά όταν γυρίζαμε στην πόλη. Ή ένιωθα ότι είχε έρθει το τέλος του κόσμου όταν χάναμε. Δεν ανησυχώ για το αποτέλεσμα. Είναι κάτι που κάναμε ως ομάδα, ούτε βρεθήκαμε ψηλά, ούτε χαμηλά. Πηγαίναμε πάντα στο επόμενο ματς».

