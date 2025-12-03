Ο Σαμς Σαράνια μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την αποκάλυψή του σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

To πιο μεγάλο θέμα συζήτησης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η απόφασή του να «αποσύρει» τις αγωνιστικές φωτογραφίες του από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Ο Σαμς Σαράνια του ESPN, να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση γύρω από τον Greek Freak και το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς αναλύοντας στο ρεπορτάζ του.

«Πηγές μου αναφέρουν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, ξεκίνησαν ανοιχτές συζητήσεις, που είναι ενεργές αυτή τη στιγμή, με τους Μπακς, σχετικά με το αν το μέλλον του να είναι καλύτερο στο Μιλγουόκι, ή είναι καλύτερο μακριά από το Μιλγουόκι. Το αν θα εξελιχθεί σε κάποιο tradε θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες.

Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 9-13 και πρόσφατα έχασαν από τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς, παρά το προβάδισμα 16 πόντων τη Δευτέρα. Ο Γιάννης ήταν απογοητευμένος με την πρόσφατη ήττα, όπως και ο Τζον Χορστ, αλλά και ο Ντοκ Ρίβερς. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μέσα στον οργανισμό των Μπακς. Υπάρχει και μια αίσθηση έντασης γύρω από τα αποδυτήρια σχετικά με το τι σημαίνει όλο αυτό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μία πηγή μου είπε πως η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί άσχημα. Είχε όραμα για το πρωτάθλημα με τους Τζον Χορστ και Ντοκ Ρίβερς, αφοσιωθηκε στην ομάδα, όμως σε αυτήν την κατάσταση, ο οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις, ανάλογα με το πως θα εξελιχθεί η σεζόν».