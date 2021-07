Αντετοκούνμπο: Τo tweet του Ντίνγουιντι για τον Γιάννη που έφερε... χαμό! (pic)

Ο Σπένσερ Ντινγούιντι έκανε ένα tweet για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Όλος ο κόσμος περιμένει το περίφημο Game 6 των τελικών ανάμεσα σε Μπακς και Σανς, με τη σειρά να είναι στο 3-2 υπέρ του Μιλγουόκι.

Τα... ελάφια είναι πολύ κοντά στον τίτλο, μετά το breaκ στον 5ο τελικό, όπου θαυμάσαμε μία από τις κορυφαίες φάσεις ever με πρωταγωνιστές τους Γιάννη και Χόλιντεϊ.

Πάντως τη σειρά σχολίασε ο Σπένσερ Ντίνγουιντι, του οποίου ένα tweet προκάλεσε χαμό και οργισμένες απαντήσεις.

«Σκέφτηκα ένα ενδιαφέρον ''τι θα γινόταν αν'': Αν ο Γιάννης μείνει εκτός από το Game 6 λόγω στενής επαφής με τον Θανάση (βρίσκεται στο πρωτοκόλλο κορονοϊού) και οι Μπακς πάρουν το έκτο ματς. Θα πάρει ο Μίντλετον το βραβείο του MVP των τελικών;», έγραψε για να εισπράξει οργή.



Ένας φίλαθλος απάντησε, γράφοντας: «Μη χαίρεσαι, θα το πάρει ο Γιάννης για να νευριάσετε. Είναι πολύ περίεργο που έχει haters», ενώ ένας άλλος είπε: «Πολύ παράξενη συμπεριφορά. Κάποιοι παίκτες μισούν τον Γιάννη χωρίς λόγο».

Just thought of an interesting “What if?”

(Maybe @Marvel inspired me)



Giannis is out for Game 6 due to health and safety protocols. Close contact with Thanasis



Bucks still win…



Does K midd get Finals MVP?