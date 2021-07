Ο Χόλιντεϊ δεν είναι το γκαρντ που ήθελαν όλοι για τον Γιάννη, αλλά είναι το γκαρντ που χρειάζονταν! (vids)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ δεν είναι ο γκαρντ που εντυπωσίασε στο άκουσμα του, αλλά είναι ο γκαρντ που κάνει στο παρκέ όσα χρειάζεται ο Γιάννης.

Οι Μπακς είναι μια ανάσα από τον τίτλο του ΝΒΑ και χρειάζονται μια ακόμα νίκη για να τα καταφέρουν. Το πως έφτασαν μέχρι εδώ έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αφού ξεπέρασαν όλα τα εμπόδια που βρήκαν στον δρόμο τους, μαζί με εκείνο του τεράστιο φαβορί των Νετς, έφτασαν μέχρι τους Τελικούς του ΝΒΑ. Εκεί βρήκαν απέναντι τους την έκπληξη της φετινής σεζόν, τους Σανς. Μάλιστα τους βρήκαν πιο ξεκούραστους, πρόλαβαν πήραν κάποιες λίγες ανάσες και έδειξαν έτοιμοι να φτάσουν μέχρι τον τίτλο.

Αυτό το έδειξε και το εύκολο 2-0 που έκαναν με τα δύο πρώτα ματς στο Φοίνιξ, τα οποία κέρδισαν και έβαλαν πολύ καλές βάσεις, για τον τίτλο. Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο τους τρόμαξε όλους, αλλά στην ουσία τίποτα δεν άλλαξε. Ο Γιάννης από την αρχή των Τελικών είναι στο υψηλότερο επίπεδο και έψαχνε την ισορροπία του, με τα δύο στήριγματα του. Τον Κρις Μίντλετον και τον Τζρου Χόλιντεϊ. Αφήνοντας στην άκρη τον πρώτο, ο οποίος είναι χρόνια στο πλευρό του Γιάννη το πρόσωπο που κλέβει φέτος την παράσταση είναι ο δεύτερος.

Ο αμερικανός γκαρντ που άνοιξε τεράστια κουβέντα με την έλευση του στο Μιλγουόκι, αμφισβητήθηκε η αξία του, όσο λίγων, αλλά πλέον στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι εκείνο το κομμάτι που έλειπε για να αλλάξει την μοίρα των Μπακς.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στο περασμένο Νοέμβριο, πολλά έχουν αλλάξει και οι Μπακς είναι μια ανάσα από τον τίτλο, οπότε η κριτική για τον Χόλιντεϊ φαίνεται για ακόμα μια φορά πόσο μεγάλο λάθος ήταν.

Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα έγιναν στους Μπακς τον περασμένο Νοέμβριο και όχι το καλοκαίρι σε σχέση με την ενίσχυση τους. Πρώτο μέλημα φυσικά ήταν η ανανέωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία για να γίνει έπρεπε ο Γιάννης να πάρει μερικές διαβεβαιώσεις. Μπορεί σε συζητήσεις όλοι να ήθελαν ένα... εντυπωσιακό όνομα δίπλα στον Έλληνα σταρ, αλλά η επιλογή των Μπακς ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ, την οποία μάλιστα πλήρωσαν και πολύ ακριβά, κυρίως με ντραφτ πικς τα οποία έδωσαν.

Για να φτάσουν μέχρι εκεί έγιναν κάποιες λάθος κινήσεις που τράβηξαν το ενδιαφέρον στο Μιλγουόκι Ήταν το περασμένο Νοέμβριο όταν «έσκασε» η είδηση ότι ο Μπογκντάνοβιτς ήταν ο νέος συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και μαζί με τον Χόλιντεϊ ήταν οι δυο νέες δυνατές προσθήκες για τους Μπακς. Αυτοί οι δύο παίκτες θα γινόντουσαν το στήριγμα του σταρ της ομάδας, στην περιφέρεια. Όμως δεν έγινε έτσι. Ουσιαστικά οι δύο ομάδες παραβίασαν τους όρους, μιας και ο Μπογκντάνοβιτς ουσιαστικά δεν ήταν free agent και απαγορεύονταν οποιαδήποτε συζήτηση για εκείνον.

Οι δύο ομάδες είχαν έρθει σε συμφωνία νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό όριο του ΝΒΑ και κάπως έτσι όλα έμειναν στον αέρα. Έγιναν καταγγελίες και όλα έμειναν στην μέση. Η συμφωνία ακυρώθηκε, οι Μπακς τιμωρήθηκαν και ο παίκτης σχολίασε μετά από καιρό ότι δεν ήξερε τίποτα και το έμαθε από τα σόσιαλ μίντια.

Κάπως έτσι έμεινε μόνο ο Χόλιντεϊ, δίχως το όνομα του να είναι το μεγάλο «μπαμ» που όλοι περίμεναν και δίχως να κάνει στο παρκέ, εκείνα που άπαντες πίστευαν ότι χρειάζεται ο Γιάννης. Δεν ήταν Κάρι, Λίλαρντ, ούτε κάποιος τεράστιος σταρ, αλλά ήταν ο παίκτης που θα μπορούσε να κάνει όλα όσα χρειάζεται ο Γιάννης δίπλα του.

Αυτό στην αρχή ίσως ήταν λίγο δύσκολο να το αποδεχτεί κυρίως ο κόσμος, αλλά τα πράγματα στο παρκέ δεν ήθελαν και καμία τεράστια ανάλυση. Πλέον, οι Μπακς είχαν το δικό τους «Big Three», που όμως δεν γέμιζε το μάτι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος έκανε το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ιστορίας και δίπλα του... κανένας All Star. Ο Μίντλετον ποτέ δεν έπεισε τους πιο δύσπιστους και το ίδιο συνέβη και με τον Χόλιντεϊ.

Όσο το Μιλγουόκι δεν επέλεγε σταρ πρώτης γραμμής, τόσο η γκρίνια αυξάνονταν. Σε αυτό ήρθε φέτος να συμβάλλει και η όχι και τόσο εντυπωσιακή πορεία των Μπακς στην κανονική διάρκεια. Τόσα χρόνια το Μιλγουόκι πήγαινε εξαιρετικά στην κανονική διάρκεια και δυσκολευόταν μετά. Φέτος αυτό άλλαξε. Ήρθαν ήττες. Η απουσία του, εξαιτίας του πρωτοκόλλου, Χόλιντεϊ έγινε αισθητή στους Μπακς, με τον Αντετοκούνμπο να είναι ο μοναδικός που το θύμιζε σε κάθε ευκαιρία.

Είναι κάτι παραπάνω από προφανές, ότι χρειάζονται όλοι στους Μπακς. Κανείς δεν περισσεύει. Δεν υπάρχει τεράστιο βάθος, αλλά υπάρχουν όλοι εκείνοι που αν κάνουν όσα μπορούν, γίνονται μια τρομαχτική ομάδα και αυτό το βλέπουμε καλά τώρα.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ δεν πήγε ως αποτυχημένος στο Μιλγουόκι, απλά το όνομα του δεν είναι αυτό που όλοι περίμεναν. Δεν είναι ο Ντόντσιτς ή ο Γιανγκ. Δεν θα πάρει την μπάλα να την «πυροβολήσει». Όχι δεν είναι αυτό που νόμιζαν όλοι ότι ήθελε δίπλα του ο Γιάννης, τον οποίο είχαν φανταστεί στους Ουόριορς να ακολουθεί τον εύκολο τρόπο προς τον τίτλο. Είναι κάτι άλλο πολύ πιο... πρακτικό. Η εμπειρία του είναι μεγάλη. Ξεκίνησε την καριέρα του στους Σίξερς και ξεκίνησε να ανεβαίνει με απίστευτη ακρίβεια, μέχρι που πήγε στους Πέλικανς την σεζόν 2013/14. Και εκεί είδε τους αριθμούς του να έχουν ανοδική πορεία, ενώ έγινε και ο ηγέτης της ομάδας του, μαθαίνοντας να οδηγεί και τους υπόλοιπους. Έχοντας μια πολύ γεμάτη σεζόν μετακόμισε στους Μπακς.

Πέρυσι ο Χόλιντεϊ είχε 19,1 πόντους, 6,7 ασίστ, 1,6 κλεψίμτατα σε 61 παιχνίδια που άρχισε βασικός. Στους Μπακς σκέφτηκαν πιο πολύ πρακτικά, από συναισθηματικά. Ίσως ένα άλλο όνομα να έκανε καλύτερο γκελ στον κόσμο, αλλά όχι. Ο Τζον Χορστ, που κρίθηκε πολύ σκληρά γι' αυτό, αποφάσισε ότι θέλει να δώσει στους δύο σταρ του, έναν ακόμα πιο... πρακτικό.

Ο Χόλιντεϊ δεν σουτάρει δίχως να το σκεφτεί, αλλά σκοράρει, πασάρει και παίζει εκπληκτική άμυνα. Μιλάμε για τον καλύτερο αμυντικό γκαρντ αυτή την στιγμή στο ΝΒΑ. Δίνει ανάσα στους παίκτες πίσω του και κυρίως στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην έχει τον νου του και εκεί. Ενώ από την πλευρά του ο Έλληνας σταρ εμπιστεύεται την μπάλα στα έμπειρα χέρια του και ξέρει ότι μπορεί να του την στείλει εκεί που την χρειάζεται.

Παράλληλα, μπορεί και να σκοράρει όταν του δοθεί η ευκαιρία και όλο αυτό το πακέτο φαίνεται τώρα πόσο καλά ταιριάζει μεταξύ του. Μπορεί το όνομα του Μίντλετον και του Χόλιντεϊ να μην είναι ανάλογα του Χάρντεν και του Ίρβινγκ για παράδειγμα, αλλά κάνουν την δουλειά μέσα στο παρκέ και αυτό έχει σημασία. Ο Γιάννης το ξέρει καλά αυτό και δεν τον απασχολεί καθόλου, το τι γράφεται για εκείνους.

Defense ➡️ Offense



Jrue Holiday is doing it all 😤 pic.twitter.com/71sp2nW0Ei