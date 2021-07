Οι Μπακς πήραν 3 νίκες μετά το 2-0 και ακολουθούν τους Χιτ που έκαναν το ίδιο το 2006! (pic)

Οι Μπακς έγιναν η πρώτη ομάδα, μετά τους Χιτ και το 2006, που καταφέρνει να πάρει 3 συνεχόμενες νίκες μετά το 2-0.

Απίστευτα είναι όσα συμβαίνουν στην σειρά των φετινών Τελικών με τους Μπακς να παλεύουν με τους Σανς. Η ομάδα του Φοίνιξ άρχισε δυνατά, έκανε το 2-0, αλλά κάπου εκεί το Μιλγουόκι... ξύπνησε.

Οι Μπακς έχουν καταφέρει να κάνουν τρεις νίκες στην σειρά, είναι πλέον στο 3-2 και θέλουν μια νίκη για να γίνουν πρωταθλητές. Με τον τρόπο αυτό το είχαν κάνει και οι Χιτ το 2006, όταν και εκείνοι είχαν βρεθεί στο 0-2 κόντρα στους Μάβερικς και γύρισαν την σειρά, για να βγουν στο τέλος πρωταθλητές.

Αν πάμε ακόμα πιο πίσω το είχαν καταφέρει οι Μπλέιζερς το μακρινό 1977 και είχαν πάρει τον τίτλο, ενώ έχει γίνει ακόμα μια φορά το 1955 από τους Πίστονς.

Οι Μπακς γράφουν ιστορία και έχουν την ευκαιρία να την κάνουν ακόμα πιο λαμπρή.

