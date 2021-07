Adele: Στους ΝΒΑ Finals με τον σύντροφό της, Ριτς Πολ, μάνατζερ του ΛεΜπρόν!

Η τραγουδίστρια Adele παρακολούθησε από κοντά το Game 5 των NBA Finals, στήριξε τους Φοίνιξ Σανς. Και με καλό λόγο. Βλέπετε, αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνισή της με τον σύντροφό της, Ριτς Πολ, τον διάσημο ατζέντη του ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Η παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του διάσημου μάνατζερ Ριτς Πολ και της εξίσου διάσημης τραγουδίστριας Αντέλ, στην Αριζόνα, δεν ήταν τυχαία. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρέπει να προωθήσει τη νέα του ταινία, το Space Jam 2.

Παράλληλα, έκανε και δωρεάν διαφήμιση στην τεκίλα που έχει στην κατοχή του (μαζί με άλλους παίκτες - επενδυτές). Τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πετυχαίνει το το κάρφωμα που δίνει τελικά τη νίκη στους Μπακς, η τραγουδίστρια Adele εμφανίζεται να αποδοκιμάζει τον Giannis!

Μόνο που η παρουσία της Βρετανίδας, δεν ήταν τυχαία. Είναι ζευγάρι με τον Ριτς Πολ, τον διάσημο και παντοδύναμο μάνατζερ του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Αλλά και των Άντονι Ντέιβις, Μπεν Σίμονς, Μοντρέζλ Χάρελ και άλλων.

Κάπως έτσι, αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση του νέου ζεύγους.

