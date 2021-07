H Adele ούρλιαζε για να μην σκοράρει ο Αντετοκούνμπο στο κάρφωμα! (pics & vids)

Η Adele βρέθηκε στο Φοίνιξ να παρακαλουθήσει τον τελικό μεταξύ Σανς και Μπακς και φαίνεται να ξεσπά στο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο 5ος Τελικός του ΝΒΑ, μεταξύ Σανς και Μπακς, τράβηξε την προσοχή αρκετών σταρ, που βρέθηκαν στο Φοίνιξ, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Πρώτος ξεχώρισε ο ΛεΜπρον Τζέιμς, που από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει τον καλό του φίλο, Κρις Πολ, αλλά και οι υπόλοιπες σπουδαίες παρουσίες δεν έλειψαν.

Μεταξύ άλλων εκείνη που ξεχώρισε ήταν η πασίγνωστη τραγουδίστρια, Adele. Αρχικά για το πόσο αλλαγμένη είναι η εμφάνιση της, αφού τα τελευταία χρόνια έχει χάσει αρκετά κιλά, έπειτα για τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις που κάνει, αλλά και για έναν ακόμα λόγο.

Η Βρετανή τραγουδίστρια φαίνεται στην φωτογραφία στο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έδωσε την νίκη στους Μπακς, να ξεσπά απέναντι στον «Greek Freak», υποστηρίζοντας προφανώς την γηπεδούχο ομάδα.

Ο Έλληνας σταρ μάλλον στεναχώρησε την τραγουδίστρια, αλλά πιθανότατα να μην το νοιάζει και ιδιαίτερα.

Vanessa Hudgens, Adele, Lil Wayne, Kyler Murray and LeBron James at Game 5 of the NBA Finals 🌟



(via @NBATV)pic.twitter.com/EmToO79EQ9 July 18, 2021

Adele stuns in rare appearance as she shows off impressive weight loss at NBA Finalshttps://t.co/pfvV7HtoRt pic.twitter.com/afwamSELwl — Daily Express (@Daily_Express) July 18, 2021

Adele makes a rare appearance tonight, sitting courtside at NBA Finals. 🏀 pic.twitter.com/N7U2EZ8yxv — Buzzing Pop (@BuzzingPop) July 18, 2021