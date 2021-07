Ο Κοκόσκοφ αφήνει την Euroleague και επιστρέφει στο ΝΒΑ! (pic)

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ αφήνει την Euroleague και την Φενέρμπαχτσε και επιστρέφει στο ΝΒΑ, βρίσκοντας θέση στο τιμ των Μάβερικς.

Σύντομο ήταν το πέρασμα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ από την Φενέρμπαχτσε και την Euroleague, αφού φαίνεται πως επιστρέφει στο ΝΒΑ. Σύμφωνα με γνωστό δημοσιογράφο, ο Κοκόσκοφ συμφώνησε με τους Μάβερικς και θα είναι βοηθός του νέου προπονητή της ομάδας, Τζέισον Κιντ.

Είχε γραφτεί και πριν από μερικές ημέρες ότι η συνεργασία με την Φενέρ πρόκειται να τελειώσει, και ας είχε και συμβόλαιο και φαίνεται πως ισχύει και ο έμπειρος προπονητής επιλέγει το ΝΒΑ, στο οποίο μάλλον νιώθει και πιο άνετα.

Η κίνηση αυτή έχει και έναν διαφορετικό χαρακτήρα, αφού ο Κοκόσκοφ γνωρίζεται πολύ καλά και με τον Λούκα Ντόντσιτς και είχαν συνεργαστεί το 2017, όταν η Σλοβενία κέρδισε το Eurobasket.

The Mavericks are nearing agreement to secure former Suns coach Igor Kokoskov, their top target, as an assistant to new coach Jason Kidd, league sources say.



Kokoskov coached @EuroLeague power Fenerbahce of Turkey last season after a stint in Sacramento as associate head coach.