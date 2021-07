Φαβορί για το επόμενο MVP ο Ντόντσιτς, 4ος στην λίστα ο Αντετοκούνμπο! (pic)

Βγήκαν οι αποδόσεις για τον MVP της επόμενη σεζόν στο ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιγουράρει στην 4η θέση. Ξανά φαβορί ο Ντόντσιτς.

Μπορεί ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, αλλά η ροή των πραγμάτων στον μαγικό κόσμο δεν σταματά ποτέ. Οι αποδόσεις για τον MVP του ΝΒΑ της επόμενης σεζόν κυκλοφόρησαν ήδη και μοιάζουν αρκετά με αυτές που είχαμε πέρυσι, πριν ξεκινήσει η σεζόν.

Ο Ντόντσιτς φιγουράρει στην πρώτη θέση, με τον Εμπίντ να τον ακολουθεί. Στις επόμενες θέσεις βρίσκουμε τους Ντουράντ, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Στεφ Κάρι, ενώ ακόμα πιο χαμηλά είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς. Λίλαρντ και Γιόκιτς είναι παρακάτω, ενώ την δεκάδα ολοκληρώνουν οι Μπούκερ και Γιανγκ.

Αυτή η πρώτη 10άδα έχει πολλά ερωτηματικά. Και πέρυσι ήταν φαβορί ο Ντόντσιτς, αλλά ξεκίνησε πολύ άσχημα την σεζόν, με αυτόν τον τίτλο πάνω του, μέχρι να ισορροπήσει. Ο Εμπίντ κρατάει και αυτός την θέση του στα φαβορί, μετά την εκπληκτική σεζόν που έκανε, που όμως τελείωσε άδοξα. Ο Αντετοκούνμπο είναι αρκετά χαμηλά, ο ΛεΜπρον ακόμα πιο κάτω, ενώ και η θέση του νυν MVP προκαλεί τα πιο πολλά ερωτηματικά.

Αυτά είναι τα πρώτα ποσοστά, οπότε μέχρι να φτάσουμε στην έναρξη της σεζόν πιθανότατα θα έχουμε ανατροπές.

2021-22 NBA MVP odds are out on @DKSportsbook, and Luka Doncic (+400) and Joel Embiid (+700) are early favorites. Defending MVP Nikola Jokic has +1500 odds to repeat.



Who do you think will take next season's MVP award home? https://t.co/7qqCnXq7nl