Γιάννης: «Αν δεν έχω κράμπες, σημαίνει ότι δεν πάλεψα αρκετά» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στον Μίντλετον ενόψει Game 5 των τελικών (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4), αλλά και την περιβόητη τάπα στον Έιτον.

Oι Μπακς έχουν μπροστά τους το μεγάλο Game 5 κόντρα στους Σανς (04:00, live Gazzetta, Cosmote Sport 4) και ψάχνουν break για να πάρουν... κεφάλι στους τελικούς με 3-2.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που συνεχίζει τα.. όργια του μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στον Μίντλετον, ενώ ανάλυσε τη φάση με την τάπα στον Έιτον.

Για τον Μίντλετον είπε: «Ξέρω πόσο σπουδαίος είναι ο Μίντλετον και δεν έχει εκτιμηθεί όσο θα έπρεπε. Είναι σπουδαίος. Στα τελευταία δύο λεπτά έβαλε τόσους πόντους μαζεμένους, είναι σπουδαίος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να το κάνει. Τον χρειαζόμαστε για να κλείνει τα ματς, είμαι περήφανος για το ταξίδι του. Δεν μπορείς να κοιτάζεις όμως το παρελθόν, πρέπει να συνεχίζεις να βελτιώνεσαι. Δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα, μας νοιάζει να παλεύουμε και να τα καταφέρνουμε μαζί. Παλεύεις να πάρεις μία, δύο νίκες, να χτίσεις το μομέντουμ».

Για το μπλοκ στον Έιτον ανέφερε: «Όχι, δεν είχα δει το μπλοκ μέχρι σήμερα. Ήταν σπουδαία φάση. Όταν σκέφτεσαι να κερδίσεις, κάνεις ακραία πράγματα. Χρειάζεται να βρω τρόπους για να γίνει η ομάδα μου σπουδαία».

«Αν δεν έχω κράμπες, σημαίνει ότι δεν έχω παλέψει αρκετά. Θέλω να πηγαίνω το βράδυ στο σπίτι μου, να κοιμάμαι και να ξέρω ότι τα έδωσα όλα. Δεν προτείνω να παθαίνει κάποιος κράμπες, όταν όμως συμβαίνει σημαίνει ότι έχεις προσπαθήσει πολύ. Είμαστε στους τελικούς, η μπάλα στο τέλος μπορεί να γίνει πιο βαριά γιατί και οι δύο ομάδες το θέλουν πολύ. Στο τέλος μετρούν οι λεπτομέρειες. Έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για να κερδίσει η ομάδα μου. Στο προηγούμενο ματς έδωσα την μπάλα στον Μίντλετον και έκανα στην άκρη. Ξέρω ότι μπορούσε το αποτέλεσμα του τέταρτου τελικού να ήταν οποιοδήποτε. Δεν σκεφτόμουν το τέλος, αλλά μόνο την κάθε φάση, το σκριν στον Μίντλετον, το μπλοκ, το ριμπάουντ, το λέι-απ. Όλα για να κερδίσει η ομάδα. Το μυαλό μου μόνο αυτό έχει, δεν υπάρχει πίεση».

Για τις διαφορές με τη φούσκα: «Όταν πηγαίνω πίσω στο σπίτι, ο γιος μου με βοηθάει να ξεχνιέμαι. Στην «φούσκα» δεν μπορούσες να αποδράσεις. Κάποιες φορές στη διάρκεια της σεζόν πηγαίνω σπίτι και παίζουμε, έχω την μητέρα μου που μένει μαζί μας και στη συνέχεια επιστρέφω στη δουλειά. Όταν σκέφτομαι ότι έκανα κάτι σπουδαίο, ότι έβαλα 30, συνήθως την επόμενη μέρα τα πηγαίνω χάλια.Όταν κοιτάζεις το παρελθόν, είσαι εγωιστής. Προσπαθώ να ζω τη στιγμή, να είμαι ταπεινός, να παλεύω σε υψηλό επίπεδο. Είναι μια ικανότητα που θέλω να τελειοποιήσω. Δουλεύει μέχρι στιγμής, οπότε δεν θα την σταματήσω».

Για τους τελικούς: «Ήμασταν και στο παρελθόν πίσω σε μια σειρά. Είπαμε να προσπαθήσουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να νικήσουμε. Μπορεί να χάσεις ή να κερδίσεις, αισθάνομαι ότι ως ομάδα τα πήγαμε πολύ καλά σε αυτό, στο να μπαίνουμε σε θέση για να κερδίσουμε εκτός έδρας. Υπάρχουν βήματα μέχρι να φτάσεις στον στόχο . Υπάρχουν μικρά πράγματα που θα σε φτάσουν στον στόχο. Αν προσπαθήσεις να πηδήξεις στον στόχο, να πέσεις από τον λόφο. Έτσι το σκέφτομαι εγώ και δουλεύει. Ας μιλήσουμε για μπάσκετ, όχι για mentality όμως, αν και είμαι μέρος του μπάσκετ. Πρέπει να επενδύεις στον εαυτό σου».

