Mίντλετον: Τον απαξίωσαν, αλλά σηκώθηκε και παίζει σαν superstar! (vids)

Ο Κρις Μίντλετον βγήκε ακόμα μια φορά μπροστά στα φετινά playoffs και το Gazzetta γράφει για τον άνθρωπο που δέχθηκε τοσο... κράξιμο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος δίνει τις απαντήσεις του.

Oι Μπακς έφεραν στο 2-2 τη σειρά με τους Σανς και έβαλαν φωτιά στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Κρις Μίντλετον ήταν εκπληκτικός, κάνοντας άλλο ένα σπουδαίο ματς στα playoffs που θύμισε superstar. Σε αρκετές πετιπτώσεις στα φετινά playoffs τα... ελάφια δείχνουν να έχουν δύο παίκτες που παίζουν σαν superstar και αυτό είναι το μυστικό τους. Ο Γιάννης φυσικά που είναι superstar και κάθε βράδυ το αποδεικνύει (χθες έκανε μία από τις κορυφαίες τάπες στην ιστορία των τελικών) και ο Κρις που όταν βρεθεί σε μέρα είναι ασταμάτητος.

Το Gazzetta στέκεται στον στοχοποιημένο Μίντλετον που έβαλε 40 πόντους στο Game 4 και γυρίζει τον χρόνο πίσω στο κράξιμο που δεχόταν μέχρι τα φετινά... όργια που κάνει σε πολλά ματς των playoffs.

Είναι αλήθεια πως ο Μίντλετον έχει δεχθεί σκληρή κριτική τα προηγούμενα χρόνια για τις εμφανίσεις του σε κρίσιμες στιγμές των playoffs. Πολλοί του χρεώνουν αποκλεισμούς των Μπακς, ενώ αρκετός κόσμος θεωρεί πως το Μιλγουόκι δεν μπορεί να πάρει ποτέ πρωτάθλημα με δεύτερο σταρ τον Μίντλετον.

Τη σεζόν 2018-19 οι Μπακς έφτασαν στους τελικούς Ανατολής κόντρα στους Ράπτορς και προηγήθηκαν με 2-0. Χρειαζόταν έναν Μίντλετον απλά να σταθεί στο ύψος της περίστασης. Και εκείνος όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έριξε κατά πολύ τους μέσους όρους τους. Μέτρησε 13.4 πόντους μέσο όρο με 41% εντός πεδιάς και ήταν ένας από τους λόγους του οδυνηρού αποκλεισμού των ελαφιών. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπως το Game 6 πέρυσι κόντρα στους Χιτ, όπου σούταρε με 8/25 εντός πεδιάς και άφησε την παρέα του Μπάτλερ να πανηγυρίσει.

Οι Μπακς βρίσκονται στους τελικούς και παλεύουν για τον τίτλο και αυτό οφείλεται κυρίως στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και στον Κρις Μίντλετον που βγήκε μπροστά σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια της φετινής υπέροχης διαδρομής των Μπακς. O Kρις άντεξε στην κριτική που πολλές φορές έφτανε στα όρια της ανθρωποφαγίας, πάτησε στα πόδια του και φέτος είναι άλλο... πράμα σε αρκετά μεγάλα ματς.

Στη σειρά με τους Νετς οι Μπακς βρέθηκαν από νωρίς στα σχοινιά, καθώς έμειναν πίσω με 2-0. Όμως στο Game 3 ο Κρις Μίντλετον ήταν αποφασισμένος να τους βάλει και πάλι στο παιχνίδι. Πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση με 35 πόντους και 15 ριμπάουντ, βοηθώντας τα ελάφια να μείνουν ζωντανά.

Πάμε και στο Game 6 της ίδιας σειράς, όπου το Μιλγουόκι ήθελε και πάλι νίκη πάση θυσία για να κάνει το 3-3. Πάλι ο Κρις έκανε το κομμάτι του (μαζί με Γιάννη που είχε 30 με 17 ριμπάουντ) και το κοντέρ έγραψε 38 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Φτάνουμε στο τρίτο ματς της σειράς με τους Χοκς και εκεί όπου τα γεράκι πιστεύουν πως θα φτάσουν στο 2-1 και θα προηγηθούν στη σειρά, ο Μίντλετον έχει άλλη άποψη. Με ένα απίθανο τρίποντο ρεσιτάλ... εκτελεί τους Χοκς και οδηγεί στη νίκη την ομάδα του με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 6 τρίποντα.

Για να αποκλειστούν οι Χοκς χρειάστηκε παλι ο Μίντλετον να βάλει το χεράκι του, καθώς ο Γιάννης ήταν off λόγω τραυματισμού στα τελευταία ματς. Στο Game 6 μετρά 26 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ στο 6ο τους.... ρίχνει την χαριστική βολή με 32άρα.

Για να πάμε και στο show στον τέταρτο τελικό με τους Μπακς. Χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα μπαίνει μέσα και βάζει 40 πόντους, βοηθώντας τους Μπακς να κάνουν το 2-2. Ο Γιάννης είναι συγκινητικός φέτος και κάνει τα playoffs της ζωής του, όμως θα ήταν άδικο να μην σταθούμε και στον Μίντλετον που δείχνει πιο ώριμος από ποτέ και σε πολλές περιπτώσεις παίζει με τον αέρα superstar.

Giannis Antetokounmpo and Khris Middleton are the 3rd pair of teammates (4th instance) over the last 50 years to each have a 40-point game in a single NBA Finals.



The others are LeBron James/Kyrie Irving and Kareem Abdul-Jabbar/Magic Johnson. pic.twitter.com/SJJZkV6WCj