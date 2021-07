Αντετοκούνμπο: «Τρέλανε» τους NBAers η επική τάπα του Γιάννη! (pics & vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τάπωσε τον Έιτον και πρόσφερε ένα από τα iconic κοψίματα στην ιστορία των playoffs, τρελαίνοντας αρκετούς NBAers που έβλεπαν το ματς.

Οι Μπακς κατάφεραν να φέρουν τη σειρά των τελικών με τους Σανς στο 2-2, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον να πρωταγωνιστούν. Μάλιστα ο Greek Freak πρόσφερε μια φάση που θα μνημονεύουμε για χρόνια, ειδικά αν το πρωτάθλημα καταλήξει στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σταρ είπε να κατεβάσει τον... γενικό στην προσπάθεια του Ντιάντρε Είτον να καρφώσει και θύμισε την απίθανη τάπα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στον Αντρέ Ιγκουοντάλα, στο Game 7 των τελικών του 2016 (Ουόριορς - Καβς).

GIANNIS CAME UP CLUTCH 😤



A HUGE block when it mattered pic.twitter.com/ZbyMCj8L1s July 15, 2021

Η φάση αυτή... τρέλανε αρκετούς NBAers που αμέσως σχολίασαν στο twitter. Ο Λίλαρντ έγραψε πως αυτό το μπλοκ μπορεί να έκρινε το ματς, κάτι που έγινε στη συνέχεια με τη νίκη των Μπακς. Από την πλευρά του ο Σπένσερ Ντίνγουιντι συμπλήρωσε τον σταρ των Μπλέιζερς, αναφέροντας πως μπορεί να έκρινε ακόμα και το πρωτάθλημα και όχι απλά το ματς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν που έζησε από πρώτο χέρι το μπλοκ του ΛεΜπρόν στον συμπαίκτη του Αντρέ Ιγκουοντάλα στους τελικούς του 2018, χαρακτήρισε την τάπα του Γιάννη... θρυλική, ενώ ο Χολμς των Κινγκς έγραψε πως αυτό το κόψιμο είναι εκ των κορυφαίων που έχει δει στη ζωή του.

Θέση στο θέμα πήρε και ο Τζος Χαρτ, ο οποίος ανέφερε πως αν οι Μπακς πάρουν τίτλο, τότε αυτή θα είναι η φάση των τελικών, ενώ ο Αντρέ Ντράμοντ τόνισε πως του θύμισε πολύ την επική τάπα του ΛεΜπρόν.

Φυσικά δεν γινόταν να μην τη σχολιάσει το... θύμα του ΛεΜπρόν στους τελικούς του 2015 και MVP των τελικών του 2015, Ιγκουοντάλα. Ο «Iggy» έγραψε πως «αυτό το μπλοκ του Γιάννη είναι... ΛεΜπρονικό». Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο για αυτό που μας χάρισε ο Γιάννης στον τέταρτο τελικό!

Λέτε να μας έχει κρατήσει κάτι καλύτερο για τα ματς που έρχονται ο ηγέτης των Μπακς;

Δείτε τις αντιδράσεις των NBAers στο twitter

That block by Giannis might have won them the game — Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 15, 2021

Giannis block was crazy — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) July 15, 2021

They close this series and that block is legendary! https://t.co/K6Poy5FymO — Draymond Green (@Money23Green) July 15, 2021

That block by Giannis one of the best i ever seen — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) July 15, 2021

If the Bucks win that block is the play of the series — Josh Hart (@joshhart) July 15, 2021