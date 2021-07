Μπακς: «Τρέλα» στο Μιλγουόκι ενόψει του τέταρτου τελικού! (vid)

Οι Μπακς κοντράρονται απόψε (04:00, Gazzetta live, Cosmote Sport 4) με τους Σανς στον τέταρτο τελικό του ΝΒΑ και με ένα video έδειξαν την προσμονή που υπάρχει στην ομάδα για την κομβική μάχη.

Χαρακτήρα έδειξε το Μιλγουόκι στον τρίτο τελικό του ΝΒΑ και με έναν απίθανο Γιάννη Αντετοκούνμπο που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κατάφερε να μειώσει τη σειρά σε 2-1.

Πλέον όλος ο κόσμος περιμένει τον τέταρτο τελικό απέναντισ στους Σανς που γίνεται απόψε (04:00, Gazzetta live, Cosmote Sport 4) και τα... ελάφια αναζητούν τρόπο να φέρουν τη σειρά στην απόλυτη ισορροπία.

Το Μιλγουόκι έφτιαξε video ενόψει του Game 4 με τίτλο «το να μπορείς να παλέψεις για το πρωτάθλημα είναι τα πάντα» και έδειξε τις προθέσεις του και την προσμονή που υπάρχει στις τάξεις των φιλάθλων πριν τον τέταρτο τελικό που μπορεί να κρίνει πολλά για την εξέλιξη της σειράς. Φυσικά μεγάλος προωταγωνιστής στο video είναι ο Greek Freak που κάνει φοβερές εμφανίσεις και μετρά από 41 πόντους στα δύο τελευταία ματς.

Το πρόγραμμα των NBA Finals 2021

Game 1: Σανς - Μπακς 118-105

Game 2: Σανς - Μπακς 118-108

Game 3: Μπακς - Σανς 120-100

Game 4: Μπακς - Σανς 15/7, 04:00

Game 5: Σανς - Μπακς 18/7, 04:00

Game 6: Μπακς - Σανς 21/7 04:00*

Game 7: Σανς - Μπακς 23/7, 04:00*

* αν χρειαστεί

To be able to fight for a championship is everything. pic.twitter.com/EGxaMB3SXH