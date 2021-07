Αντετοκούνμπο: Το απίθανο 79% στο... ζωγραφιστό που απειλεί τον κορυφαίο ΛεΜπρόν (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τα καλύτερα playoffs της καριέρας του και στα σουτ από το... ζωγραφιστό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει ότι θέλει απέναντι στους Σανς στους τελικούς και παρόλο που είναι ασταμάτητος, οι Μπακς βρίσκονται στο 2-1 στη σειρά.

Ο Έλληνας σταρ που έκανε πράματα και θάματα και στο Game 3 των τελικών και με 41 πόντους χάρισε τη νίκη στα ελάφια, δεν σταματά να μετρά ρεκόρ στη σειρά των τελικών.

Μετά τα όργια του στο Game 3 των NBA Finals έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που είχε δύο σερί ματς σε τελικούς με τουλάχιστον 40 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ μέχρι στιγμής έχει το καλύτερο ποσοστό εντός πεδιάς στην ιστορία των ΝΒΑ Finals σε μια σειρά.

Και δεν σταματά εκεί το πράμα. Ο Γιάννης που όταν πάρει τη μπάλα και τελείωσει τη φάση κοντά στο καλάθι, κόβεται μόνο με φάουλ στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει και άλλο ένα βαρομετρικό υψηλό. Ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ σουτάρει με 79% (30/38)από το... ζωγραφιστό στους τελικούς, το οποίο είναι το καλύτερο ποσοστό της καριέρας του για οποιοδήποτε σειρά που έχει παίξει στην postseason. To κορυφαίο ποσοστό που έχει σημειωθεί σε αυτόν τομέα όταν τελείσει μια σειρά τελικών την τελευταία 25ετία ανήκει στον ΛεΜπρόν, ο οποίος στη φούσκα πέρυσι είχε 72%. Ο Γιάννης είναι σε πολύ καλό δρόμο για να το σπάσει.

Giannis is shooting 79% from the paint this NBA Finals, which would be his highest in any playoff series of his career (30-of-38).



The highest FG pct in the paint in the last 25 NBA Finals (min. 30 FGA) is 72%, done by LeBron James in the bubble. pic.twitter.com/iCMHTm2UrS