Mπάτλερ-Αντεμπάγιο: Τα... σπάνε ως ηθοποιοί στο «Jungle Cruise» του The Rock! (vid)

Μπάτλερ και Αντεμπάγιο έδειξαν τις ικανότητες τους σαν ηθοποιοί στο διαφημιστικό του Jungle Cruise, όπου πρωταγωνιστεί o «Τhe Rock» (Ntoυέιν Τζόνσον).

Απαλλαγμένοι από αγωνιστικές υποχρεώσεις με τους Χιτ είναι εδώ και καιρό οι Μπάτλερ και Αντεμπάγιο, αφού το Μαϊάμι αποκλείστηκε από τους Μπακς στα playoffs.

Οι δύο σταρ της ομάδας του Σποέλστρα είπαν να δοκιμάσουν την τύχη τους και σαν ηθοποιοί και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Παρέα έδωσαν ρεσιτάλ στο διαφημιστικό της νέας περιπέτειας «Jungle Cruise» στην οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος ηθοποιός και πρώην παλαιστής του WWE, The Rock (Ντουέιν Τζόνσον). Η ταινία βγαίνει στις 30 Ιουλίου στους κινηματογράφους.

Δείτε τους

Welcome to the jungle @JimmyButler … you said you wanted an adventure @JungleCruise #ad pic.twitter.com/pdVpT9WOMZ