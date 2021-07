Σανς: Το στατιστικό που δείχνει ότι θα πάρουν το πρωτάθλημα! (pic)

Οι Σανς είναι στο 13-0 στη φετινή postseason στα παιχνίδια που προηγήθηκαν με διψήφιες διαφορές.

Η σειρά των Σανς με τους Μπακς βρίσκεται στο 2-0 και το Φοίνιξ χρειάζεται άλλες δύο νίκες για να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του.

Τα... ελάφια βρίσκονται στα σχοινιά, αφού στο παρελθόν μόνο τέσσερις ομάδες έχουν επιστρέψει από το 2-0 στους τελικούς. Όμως δεν είναι μόνο αυτό.

Οι... ήλιοι έχουν 13-0 ρεκόρ στα φετινά playoffs στα παιχνίδια που προηγήθηκαν με διψήφιες διαφορές. Άλλες επτά ομάδες τα τελευταία 25 χρόνια έχουν βρεθεί στο 12-0 σε τέτοια παιχνίδια και όλες τους έφτασαν στον τίτλο. Οι τελευταίες δύο που το κατάφεραν ήταν οι Λέικερς πέρυσι και οι Ουόριορς το 2015.

Το έργο των Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι απίστευτα δύσκολο.

The Suns are 13-0 this postseason when leading by double-digits.



Seven other teams in the last 25 years went 12-0 in such games in a single postseason and all of them won the NBA title.



The last two teams? The 2020 Lakers and the 2015 Warriors. pic.twitter.com/6m6sfsAmtg