Kατηφόρα δίχως τέλος για Μπακς κόντρα στους Κλίπερς, λύγισαν τους Νικς οι Θάντερ

Οι Μπακς ηττήθηκαν και από τους Κλίπερς με 127-113, ενώ με νίκες συνέχισαν Σέλτικς, Θάντερ και Ρόκετς.

Μπακς - Κλίπερς 113-127

Οι Μπακς πάνε από το κακό στο χειρότερο και δεν προλαβαίνουν με τίποτα ούτε και μαθηματικά το play in. Τα ελάφια ηττήθηκαν με 127-113 από τους Κλίπερς και με αυτόν τον τρόπο έκαναν την 45η ήττα τους μέσα στη σεζόν.

O Κόλινς είχε 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους Κλίπερς, ενώ ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ μέτρησε Μπακς με 36 πόντους. O Λέοναρντ για τους νικητές που πήγαν στο 39-36 είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Το Μιλγουόκι σε άλλο ένα ματς φέτος δεν είχε στο παρκέ τον ηγέτη του, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση ούτε ο Θανάσης.

Χόρνετς - Σέλτικς 99-114

Οι Σέλτικς πήγαν στο 50-24 και εδραιώθηκαν στην 2η θέση της Ανατολής. Ο Τζέισον Τέιτουμ τελείωσε με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους Χόρνετς που κάνουν καλή σεζόν, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 19 πόντους.

Θάντερ - Νικς 111-100

Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Θάντερ αφού επικράτησαν με 111-100 των Νικς και πήγαν στο 59-16 έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ. Στον αντίποδα οι Νικς έπεσαν στο 48-27. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους με 4 ασίστ, ενώ ο Μπράνσον τελείωσε με 32 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Πέλικανς - Ρόκετς 102-134

Οι Ρόκετς δεν είχαν θέμα να πάρουν τη νίκη με 134-102, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Σενγκούν. Ο Τούρκος τελείωσε το ματς με 36 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στον αντίποδα καλό ματς έκανε ο Ντεζούντε Μάρεϊ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Νάγκετς - Γουόριορς 116-93

Στο 48-28 πήγαν οι Νάγκετς με τά το 116-93 επί των Γουόριορς. Ο Γιόκιτς είχε 25 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους από 23 πόντους είχαν οι Πορζίνγκις και Ποτζιέμσκι. Οι πολεμιστές θέλουν καλό πλασάρισμα για το play in.

Πέισερς - Χιτ 135-118

Μπρούκλινς - Κινγκς 116-99

Ράπτορς - Μάτζικ 139-87