Kατηφόρα δίχως τέλος για Μπακς κόντρα στους Κλίπερς, λύγισαν τους Νικς οι Θάντερ
- Μπακς - Κλίπερς 113-127
- Χόρνετς - Σέλτικς 99-114
- Θάντερ - Νικς 111-100
- Πέλικανς - Ρόκετς 102-134
- Νάγκετς - Γουόριορς 116-93
- Πέισερς - Χιτ 135-118
- Μπρούκλινς - Κινγκς 116-99
- Ράπτορς - Μάτζικ 139-87
- Μπλέιζερς - Γουίζαρντς 123-88
Μπακς - Κλίπερς 113-127
Οι Μπακς πάνε από το κακό στο χειρότερο και δεν προλαβαίνουν με τίποτα ούτε και μαθηματικά το play in. Τα ελάφια ηττήθηκαν με 127-113 από τους Κλίπερς και με αυτόν τον τρόπο έκαναν την 45η ήττα τους μέσα στη σεζόν.
O Κόλινς είχε 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους Κλίπερς, ενώ ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ μέτρησε Μπακς με 36 πόντους. O Λέοναρντ για τους νικητές που πήγαν στο 39-36 είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ.
Το Μιλγουόκι σε άλλο ένα ματς φέτος δεν είχε στο παρκέ τον ηγέτη του, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση ούτε ο Θανάσης.
Χόρνετς - Σέλτικς 99-114
Οι Σέλτικς πήγαν στο 50-24 και εδραιώθηκαν στην 2η θέση της Ανατολής. Ο Τζέισον Τέιτουμ τελείωσε με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους Χόρνετς που κάνουν καλή σεζόν, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 19 πόντους.
Θάντερ - Νικς 111-100
Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Θάντερ αφού επικράτησαν με 111-100 των Νικς και πήγαν στο 59-16 έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ. Στον αντίποδα οι Νικς έπεσαν στο 48-27. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους με 4 ασίστ, ενώ ο Μπράνσον τελείωσε με 32 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
Πέλικανς - Ρόκετς 102-134
Οι Ρόκετς δεν είχαν θέμα να πάρουν τη νίκη με 134-102, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Σενγκούν. Ο Τούρκος τελείωσε το ματς με 36 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στον αντίποδα καλό ματς έκανε ο Ντεζούντε Μάρεϊ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Νάγκετς - Γουόριορς 116-93
Στο 48-28 πήγαν οι Νάγκετς με τά το 116-93 επί των Γουόριορς. Ο Γιόκιτς είχε 25 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους από 23 πόντους είχαν οι Πορζίνγκις και Ποτζιέμσκι. Οι πολεμιστές θέλουν καλό πλασάρισμα για το play in.
