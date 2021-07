Έιτον: Συνεχίζει να είναι... κτήνος και κυνηγά Ράσελ-Τσάμπερλεϊν! (pics & vids)

Ο Ντιάντρε Είτον συνεχίζει να... διαλύει τους αντίπαλους ψηλούς με τις εμφανίσεις του και το Gazzetta γράφει για το... κτήνος των Σανς που ετοιμάζεται για το πρώτο του δαχτυλίδι

Oι Σανς πήραν εύκολα το Game 1 των τελικών κόντρα στους Μπακς και έκαναν το 1-0 στη σειρά, δείχνοντας τα δόντια τους.

Για άλλη μια φορά εκτός από τους σταρ Πολ-Μπούκερ, μεγάλο ματς έκανε το... κτήνος τους, ο άνθρωπος που ελέγχει τα πάντα μέσα στη ρακέτα. Ο φοβερός και τρομερός κύριος Ντιάντρε Έιτον που δεν έχει αντίπαλο στο... ζωγραφιστό στα playoffs. To Gazzetta στέκεται στον βασικό σέντερ του Φοίνιξ που στα 22 του πάει για το πρώτο του πρωτάθλημα, κυριαρχόντας απόλυτα απέναντι στους πάντες στο πεδίο ευθύνης του.

Μοιραία τα φωτα στους φετινούς Σανς στρέφονται στον Κρις Πολ και τον Ντέβιν Μπούκερ, τους ηγέτες των Σανς. Όμως ο Ντιάντρε Έιτον αξίζει δύο γραμμές παραπανω, αξίζει τα credits γιατί όλα αυτά που προσφέρει ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα. Αντέχει μόνος του μέσα στη ρακέτα σε όλα τα playoffs χωρίς να έχει βοήθεια. Έναν τέτοιο ψηλό χρειάζεσαι αν θες να αυξήσεις τις πιθανότητες σου για πρωτάθλημα.

Kόντρα στους Λέικερς είχε 77% εντος πεδιάς, 15.8 πόντους και 10.7 ριμπάουντ, παίρνοντας όλες τις μάχες με τους ψηλούς των πρωταθλητών. Κόντρα στους Νάγκετς είχε 14.3 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 58% εντός πεδιάς. Στα 2 παιχνίδια απέναντι στους Κλίπερς, ανέβασε τον μέσο όρο στο σκοράρισμα με 17.8 πόντους, ενώ κατέβαζε 13.8 ριμπάουντ και μέτρησε 69% εντος πεδιάς.

Ο Έιτον παίζει σαν... μπαρουτοκαπνισμένος βετεράνος και αποτελεί ένα από τα μεγάλα όπλα του Μόντι Ουίλιαμς στον δρόμο για το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του Φοίνιξ.

Μάλιστ ο Κρις Πολ του υποκλίθηκε μετά το Game 1 λέγοντας: «Έχει την μεγαλύτερη καρδιά. Είναι ένας από τους καλύτερους τύπους που έχω συναντήσει ποτέ. Άρα η επιτυχία και η αναγνώριση που παίρνει πλέον, την αξίζει απόλυτα».

Tonight was Deandre Ayton's 6th career 15-rebound double-double in the playoffs, T-4th most by a player in his first postseason in NBA History.



Only Wilt Chamberlain (9), Bill Walton (9) and Bill Russell (8) have more. pic.twitter.com/r0z8H6bS2h