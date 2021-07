Κρις Πολ: Ντεμπούτο σε Τελικούς που θύμισε Τζόρνταν! (pic)

Ο Κρις Πολ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Τελικούς, σαν έτοιμος από καιρό και δημιούργησε μια ιστορική βραδιά.

Οι Σανς ξεκίνησαν δυνατά την πορεία τους στους Τελικούς, νίκησαν τους Μπακς με 118-105 και έκαναν το 1-0. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε και η εξαιρετική εμφάνιση του Κρις Πολ.

Ντεμπούτο για τον έμπειρο γκαρντ σε Τελικούς και φρόντισε να το κάνει με έμφαση. Είχε 30 πόντους και 8 ασίστ και κάτι τέτοιο έχει να συμβεί σε Τελικούς από τον Μάικλ Τζόρνταν και το μακρινό 1991.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως έγινε και ο τρίτος 36+ παίκτης της ιστορίας με 30+ πόντους σε παιχνίδι Τελικών, μετά τον Καρίμ και τον Ντάνκαν.

Ο CP3 είχε την δυνατότητα να πάρει αυτόν τον λίγο χρόνο, μέχρι την έναρξη των Τελικών και να φροντίσει το τραυματισμένο του χέρι, βρίσκει τις δυνάμεις του και μετά την περιπέτεια με τον κορονοϊό και φαίνεται πανέτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του, σε αυτή την μάχη.

