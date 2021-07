Ντουράντ για Κερ: «Ίσως πρέπει να μιλάει για το τι κάνω στο μπάσκετ και όχι στο twitter» (pic)

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν ησυχάζει μέσω twitter και αυτή την φορά απάντησε σε κάτι δηλώσεις του Στιβ Κερ.

Ο Κέβιν Ντουράντ «αγαπάει» τα social media και κυρίως το twitter. Είχε και κρυφούς λογαριασμούς, έχει και φανερό και σε όλα του αρέσει να μπλέκεται σε δράματα των social media.

Αυτό έκανε ακόμα μια φορά και είχε ως στόχο τον Στιβ Κερ. Ο πρώην προπονητής του είχε πει πως θα έπρεπε να μην ασχολείται τόσο πολύ με το twitter, αλλά ο Κέβιν Ντουράντ είχε διαφορετική άποψη.

«Δεν βλέπω το πρόβλημα να μιλάω με οπαδούς, θα έπρεπε να με ενθαρρύνουν. Ο Στιβ θα έπρεπε να πει ότι δεν αργούσα ποτέ στις προπονήσεις και κάνω κάθε επανάληψη, σε ρυθμό αγώνα. Αυτό θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει και όχι τι κάνω στο twitter».

I don’t see a problem with me interacting with basketball fans, it should be encouraged…steve should’ve also said that I’m never late and I work through every rep in practice with game speed. That should be more interesting than what I do on Twitter.