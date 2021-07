Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ενισχύσει τους Μπακς στο Game 1 της σειράς των ΝΒΑ Finals με τους Σανς!

Oι Μιλγουόκι Μπακς αναβάθμισαν κατά τη διάρκεια της ημέρας το status του Γιάννη Αντετοκούνμπο από doubtful (αμφίβολος) σε questionable (αμφισβητήσιμος) κι εν τέλει ο Greek Freak θα παίξει στο πρώτο ματς της σειράς των NBA Finals με τους Φοίνιξ Σανς!

Sources: Giannis Antetokounmpo will play in Game 1 of Bucks-Suns.