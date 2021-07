Αντετοκούνμπο: Βγήκε στο γήπεδο και έκανε ζέσταμα πριν από το Game 1 (vid)

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 1 της σειράς των NBA Finals θα κριθεί την τελευταία στιγμή ενώ ο Greek Freak βγήκε στο παρκέ και έκανε ζέσταμα σχεδόν δυο ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Σανς.

Oι Μιλγουόκι Μπακς αναβάθμισαν κατά τη διάρκεια της ημέρας το status του Γιάννη Αντετοκούνμπο από doubtful (αμφίβολος) σε questionable (αμφισβητήσιμος), κάτι που σημαίνει πως αυξήθηκαν οι πιθανότητες να παίξει στο Game 1 των NBA Finals με τους Σανς.

Εν αναμονή, λοιπόν της απόφασης, ο Greek Freak βγήκε στο παρκέ και έκανε ζέσταμα σχεδόν δυο ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τους Φοίνιξ Σανς με ειδικό προστατευτικό για το αριστερό γόνατό του.

Giannis Antetokounmpo is on the floor warming up — with a protective sleeve over his injured left knee — ahead of Game 1 of the NBA Finals. He is currently listed as questionable. pic.twitter.com/Asta0ex7hq