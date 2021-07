Όταν Σανς και Μπακς έριξαν κέρμα για το Νο.1 του ντραφτ και τα «Ελάφια» πήραν τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ!

Μια ωραία ιστορία συνδέει τους Μπακς με τους Σανς από το μακρινό 1969, η οποία κατέληξε στον προηγούμενο τίτλο των «Ελαφιών».

Σανς και Μπακς σε μερικές ώρες αναμετρώνται για το πρώτο παιχνίδι των φετινών Τελικών του ΝΒΑ και γυρνώντας τον χρόνο πίσω υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που συνδέει τις δύο ομάδες.

Ήταν το μακρινό 1969 όταν χρειάστηκε Σανς και Μπακς να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να γυρίσουν ένα κέρμα, για να αποφασιστεί ποιος θα πάρει το Νο.1 του ντραφτ της χρονιάς.

Το Μιλγουόκι ήταν η τυχερή ομάδα και τι τύχη... Επέλεξε τον νεαρό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος έγραψε ιστορία για τους Μπακς και τους οδήγησε και στον τίτλο το 1971.

Πλέον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο απόλυτος ηγέτης των Μπακς και κυνηγάει τον μύθο ενός παίκτη, που έχει βάλει το όνομα του στις καρδιές όλων των φίλων της ομάδας.

The Suns and Bucks participated in a coin flip to determine which team would receive the No. 1 overall pick in the 1969 NBA Draft.



Milwaukee won the coin flip and selected Kareem Abdul-Jabbar, with whom they won a championship in 1971.



NBA Finals start TUESDAY - 9:30pm/et, ABC pic.twitter.com/n44uEieIGN