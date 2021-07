Αντετοκούνμπο: Το 2019 ο Κόμπι ζήτησε πρωτάθλημα από τον Γιάννη, φέτος είναι ευκαιρία! (pic)

Ο Κόμπι Μπράιαντ είχε βάλει αποστολή στον Γιάννη το πρωτάθλημα το 2019 και ο Greek Freak δύο χρόνια μετά έχει την ευκαιρία του.

Ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ παίζει πλέον μπάσκετ στη γειτονιά των αγγέλων μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι, όμως τα όσα πρόσφερε στο άθλημα και στους παίκτες δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Πάντα ο Black Mamba ήξερε τον τρόπο για να κάνει συμπαίκτες και αντιπάλους καλύτερους και ήταν πρόθυμος να τους βοηθήσει.

Τα προηγούμενα χρόνια μοίρασε προκλήσεις, αποστολές στους παίκτες του ΝΒΑ και σε αυτό δεν γινόταν να αποτελεί εξαίρεση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το 2017 τον προκάλεσε να κερδίσει βραβείο MVP και ο Γιάννης το έκανε το 2019 και το 2020. Το 2019 του είπε πως η επόμενη πρόκληση είναι το πρωτάθλημα. Και δύο χρόνια μετά, ο σταρ των Μπακς έχει την ευκαιρία να το πετύχει και αυτό. Ο θρύλος των Λέικερς θα είναι σίγουρα περήφανος για τον Έλληνα σταρ από εκεί πάνω.

Ο Greek Freak φέτος μπορεί να φτάσει στο... Έβερεστ και να ξεκινήσει τη συλλογή τίτλων, τελειώνοντας άλλη μια αποστολή που του είχε βάλει ο σπουδαίος, αξεπέραστος Κόμπι.

