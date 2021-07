Τόμπσον: «Με εμένα υγιή τα playoffs θα ήταν διαφορετική ιστορία» (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον δεν... κρατιέται να επιστρέψει και εξήγησε τον λόγο που δυσκολεύεται να δει τα φετινά playoffs.

H ατυχία αυτού του ανθρώπου δεν περιγράφεται, αφού έχασε δεύτερη σερί σεζόν λόγω τραυματισμού, αυτή τη φορά στον αχίλλειο.

Ο Κλέι Τόμπσον λείπει από το ΝΒΑ και οι λάτρεις της λίγκας και των Ουόριορς θέλουν να δουν ξανά έναν από τους καλύτερους σουτέρ της ιστορίας.

Ο γκαρντ των πολεμιστών που περιμένει καρτερικά τη στιγμή που θα επιστρέψει στη δράση, με το video που ανέβασε, έδειξε πως θα ήταν διαφορετική η ιστορία τα φετινά playoffs αν ήταν υγιής», ήταν τα λόγια του.

«Είναι δύσκολο για μένα να δω τα playoffs γιατί ξέρω πως αν ήμουν εκεί θα ήταν διαφορετική ιστορία.

“It’s hard for me to watch cause I know if we was there it’d be a different story”



Championship hunger for Klay after watching this year’s playoffs 😤



(via @KlayThompson) pic.twitter.com/GJwY9oIuEN