Διακοπές στην Κέρκυρα ο Μάτζικ Τζόνσον! (pics)

Ο Μάτζικ Τζόνσον απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, ποζάροντας μπροστά στο Παλαιό Φρούριο!

Οι αγαπημένοι του Λέικερς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Φοίνιξ Σανς ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απέτυχε να προκριθεί στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μάτζικ Τζόνσον απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του και από την Πέμπτη 24/6 βρίσκεται στην Ελλάδα!

Το... tour του θρύλου των Λέικερς άρχισε από τα Επτάνησα και συγκεκριμένα την Κέρκυρα, ποζάροντας από το σκάφος του μπροστά στο ιστορικό Παλαιό Φρούριο και μοιράζοντας τη στιγμή στα social media και τους 7.5 εκατομμύρια followers του σε Twitter και Instagram!

My first day in Greece! pic.twitter.com/Me1gM60Mur — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021

I’m officially on vacation and still working out 😁 pic.twitter.com/6ZeLf4ACdx — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021