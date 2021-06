Το σπρώξιμο του Κάζινς στον Μπούκερ και η ένταση μετά την σπασμένη μύτη! (vids)

Ο Μπούκερ εκτός ότι είχε σπασμένη μύτη, στο τέλος του αγώνα ο Κάζινς τον έσπρωξε με την σύρραξη να αποφεύγεται την τελευταία στιγμή.

Το Game 2 μεταξύ Σανς και Κλίπερς τα είχε όλα και φυσικά στο τέλος μια τεράστια νίκη για την ομάδα του Φοίνιξ. Η ομάδα του Λος Άντζελες αποφάσισε να παίξει το... χαρτί του Πατ Μπέβερλι και ο γνωστός Μπέβερλι έβαλε στο μάτι τον Ντέβιν Μπούκερ.

Από το σκληρό και εκνευριστικό trash talk του, πέρασε σε μια κουτουλιά η οποία έσπασε την μύτη του Μπούκερ και στο τέλος απειλήθηκε συνολική σύρραξη. Ο παίκτης των Σανς, ήθελε να πλησιάσει τον Μπέβερλι, αλλά εκεί εμφανίστηκε ο Κάζινς, ο οποίος έσπρωξε τον αντίπαλο του χωρίς λόγο.

Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στην μέση για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και ότι έγινε στο παρκέ, φαίνεται ξεκάθαρα στην εικόνα του Μπούκερ, μετά το παιχνίδι.

Devin Booker was gushing blood from his nose after an accidental headbutt from Patrick Beverley



Booker giving Steve Nash vibes with his bloody nose 😳



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/bDxNDawg81