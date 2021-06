Έιτον: «Η τάξη του 2018 στο draft ήταν η κορυφαία ever» (pic)

O Nτεάντρε Έιτον ανέφερε πως η δική του τάξη στο draft (2018) είναι η κορυφαία στην ιστορία.

Οι Σανς παίζουν φοβερό μπάσκετ, βρίσκονται στο 1-0 κόντρα στους Κλίπερς στους τελικούς Δύσης και φιλοδοξούν να φτάσουν μέχρι τον τίτλο του ΝΒΑ, τον πρώτο της ιστορίας τους, με τον Μπούκερ να κάνει... παπάδες.

Κλειδί για την πορεία αυτή είναι και ο Ντεάντρε Έιτον που δεν σταματά να δίνει μάχες στη ρακέτα και να βγαίνει νικητής, ενώ το Φοίνιξ δεν έχει κάποιον ψηλό για να τους δώσει ανάσες και να καλύψει το κενό του.

Ο Έιτον στάθηκε στην τάξη του στο draft, εκείνη του 2018 και ανέφερε πως ήταν η καλύτερη στην ιστορία.

Τότε στο draft πέρα από τον σέντερ των Σανς, βρέθηκαν οι Ντόντσιτς, Γιανγκ, Τζάρεν Τζάκσον, Μπάμπα, Βέντελ Κάρτερ, Σέξτον, ο συμπαίκτης του Μάικαλ Μπρίτζες, ο Μάιλς Μπρίτζες και ο Γκίλτζιοιυς-Αλεξάντερ μεταξύ άλλων. Εσείς συμφωνείτε μαζί του;

DeAndre Ayton says the 2018 NBA Draft class is the greatest class in NBA history.



