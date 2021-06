Με σκισμένο μηνίσκο έπαιζε ο Εμπίντ: «Φιλαντέλφεια, συγνώμη που σε απογοήτευσα ξανά» (pic)

Ο Τζοέλ Εμπίντ αποκάλυψε ότι έπαιζε με σκισμένο μηνίσκο στα ημιτελικά της Ανατολής, ενώ ζήτησε συγνώμη για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Καμερουνέζος σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν και μάλιστα ήταν από τους υποψήφιους για να κερδίσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 28,5 πόντους, 10,6 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ στην κανονική περίοδο, ενώ στα playoffs είχε άλλους 30,3 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες.

Λίγο μετά την ήττα από τους Χοκς στο Game 7 και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια, ο Εμπίντ έγραψε στα social media: «Σε αγαπώ Philly. Συγνώμη που σε απογοήτευσα ξανά. Θέλω να ξέρεις ότι έδωσα τα πάντα γνωρίζοντας τις περιστάσεις. Αν υπάρχει ένα πράγμα που έμαθα εδώ είναι η σκληράδα που έχει αυτή η πόλη και γι' αυτόν τον λόγο έπαιζα με σκισμένο μηνίσκο. Σας ευχαριστώ για την στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς».

PHILLY I LOVE YOU

Sorry to disappoint you again Just know that I gave everything I had knowing the circumstances. If there’s one thing I’ve learned being here, it’s the TOUGHNESS this city has and that’s why I played with a torn meniscus. THANK YOU FOR THE SUPPORT ALL YEAR LONG!! pic.twitter.com/CsR47xOJDZ