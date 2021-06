Ο Σίμονς σουτάρει με το τραγικό 30,7% στις βολές και «καίει» τους Σίξερς (pic)

Οι Σίξερς έγιναν πρωταγωνιστές σε ένα τεράστιο κάζο και δεν γίνεται να μην πέσει μερίδιο ευθύνης στον Μπεν Σίμονς.

Είναι γεγονός πως οι Σίξερς ξεκίνησαν πολύ αθόρυβα και άκρως πετυχημένα την σεζόν. Η ομάδα από την Φιλαντέλφια, αποφάσισε να κρατήσει το δίδυμο Εμπίντ και Σίμονς, παρόλο που φάνηκαν να μην ταιριάζουν, έμειναν πιστοί και αυτό φάνηκε να λειτουργεί. Δίχως μεγάλα λόγια, δίχως τίτλους που θα τραβούσαν πάνω τους την προσοχή, οι Σίξερς κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της Ανατολής.

Άφησαν πίσω τους Νετς και Μπακς και βγήκαν πρώτοι απόλυτα δίκαια, παίζοντας όμορφο μπάσκετ και φυσικά με τον Εμπίντ να πρωταγωνιστεί. Κάπως έτσι φτάσαμε μέχρι τα playoffs, με πρώτο αντίπαλο να είναι οι Ουίζαρντς. Η σειρά τελείωσε χωρίς πολλά πολλά, αλλά με μια πολύ μεγάλη πληγή. Ο Εμπίντ υπέστη ρήξη μηνίσκου και εκεί τα σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω από την ομάδα.

Ο σέντερ και υποψήφιος MVP παίζει τραυματίας, πονάει στο πόδι του και περιμένει το τέλος της σεζόν, για να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Στα πρώτα ματς, κόντρα στους Χοκς δεν έδειξε να επηρεάζεται, ήταν εξαιρετικός, αλλά τα πράγματα αλλάζουν και χρειάζεται βοήθεια.

Free throws missed, 2020 playoffs:



Ben Simmons, 45

Atlanta Hawks, 35

Phoenix Suns, 29

Brooklyn Nets, 22



Simmons is also the first player this season - regular or playoffs - to miss 10 in a game, after going 4 for 14 tonight.