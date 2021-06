NBA: Τέλος και ο Μπρουκς, ψάχνουν προπονητή και οι Ουίζαρντς! (pic)

Ο Σκοτ Μπρουκς είναι η 6η προπονητική απώλεια μετά την έναρξη της post season του ΝΒΑ, με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να μην φτάνουν σε συμφωνία μαζί του για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Μετά από πέντε σεζόν στην Ουάσινγκτον, ο Σκοτ Μπρουκς αποτελεί παρελθόν από τους Ουίζαρντς. Το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε στο τέλος αυτής της σεζόν, όπου οι Ουίζαρντς αποκλείστηκαν στον 1ο γύρο των playoffs από τους Σίξερς και η συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έφερε την ανανέωση.

Στις πέντε σεζόν του Μπρουκς, οι Ουίζαρντς αγωνίστηκαν στην post season τρεις φορές. Τις δύο αποκλείστηκαν στον 1ο γύρο (φέτος και τη σεζόν 2017-2018), ενώ τη σεζόν 2016-2017 έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά της Ανατολής.

Ο Μπρουκς έγινε ο δεύτερος προπονητής που χάνει σήμερα (16/6) τη δουλειά του, μετά τον Σταν Βαν Γκάντι των Πέλικανς, ενώ πλέον οι ομάδες που αναζητούν προπονητή έγιναν έξι (Πέισερς, Μάτζικ, Σέλτικς, Μπλέιζερς οι άλλες τέσσερις).

