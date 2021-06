Πέλικανς: Τέλος ο Βαν Γκάντι (pic)

Ο Σταν Βαν Γκάντι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των Πέλικανς για τη νέα σεζόν.

«Ηλεκτρική» δείχνει να είναι η καρέκλα του προπονητή στους Πέλικανς. Παρελθόν αποτελεί από την ομάδα ο Σταν Βαν Γκάντι και πλέον οι... πελεκάνοι είναι σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Ο Σταν έμεινε μόλις για μια σεζόν στη Νέα Ορλεάνη και δεν κατάφερε να την οδηγήσει στα playoffs, αφού τελείωσε την αγωνιστική περίοδο με 31 νίκες και 41 ήττες.

Πλέον οι κενοί πάγκοι στο ΝΒΑ είναι έξι, αφού εκτός των Πέλικανς, προπονητή ψάχνουν οι Μπλέιζερς, οι Σέλτικς, οι Μάτζικ οι Ουίζαρντς και οι Πέισερς.

Σχετικά τώρα με τη Νέα Ορλεάνη, ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα χρειαστεί να συνεργαστεί με τρίτο διαφορετικό προπονητή σε τρεις σεζόν, κάτι που μπορεί να λέει πολλά για την εξελιξη του και την αδυναμία της Νέας Ορλεάνης να εμπιστευτεί έναν head coach για να πάει στο επόμενο επίπεδο τον σταρ της ομάδας.

