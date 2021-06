Νετς: Νοκ άουτ από το Game 5 ο Ίρβινγκ! (pic)

Χωρίς τον Κάιρι Ίρβινγκ θα αγωνιστούν οι Μπρούκλιν Νετς στο Game 5 κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου όταν «προσγειώθηκε» στο πόδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από το υπόλοιπο παιχνίδι.

Αν και οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι το σοβαρό, το συγκεκριμένο διάστρεμμα είναι ικανό να τον αφήσει μακριά από τον 5ο ημιτελικό της σειράς με τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Σαμς Τσαράνια εξήγησε ότι δεν προλαβαίνει το Game 5 αφήνοντας τους Νετς χωρίς τον βασικό της point guard.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα προλάβει το ματς ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος έχει απουσιάσει και από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια (σ.σ. είχε τραυματιστεί στο ξεκίνημα του Game 1).

