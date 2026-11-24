Πέισερς και Τίμπεργουλβς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Οι Τίμπεργουλβς έκαναν ότι ήθελαν τους Νετς και τους νίκησαν με 142-116 για το ΝΒΑ. Έτσι οι λύκοι που συνεχίζουν να παίζουν δίχως τον Έντουαρντς πήγαν στο 13-5 στη βαθμολογία.

Κορυφαίος ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 23 είχε ο Ντοσούμνου. Από την πλευρά του Μπρούκλιν ο Τζούλιους Ραντλ είχε 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Μπράουν να προσθέτει 17 πόντους.

Μεγάλη νίκη των Πέισερς, δεν έφτανε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Οι Θάντερ προβληματίζουν με την απόδοση τους το τελευταίο διάστημα και ηττήθηκαν με 125-120 από τους Πέισερς. Έτσι η Ιντιάνα πήγε στο 6-12, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 10-8.

Για τους νικητές ο Σιάκαμ και ο Ούμπρε είχαν από 20 πόντους, ενώ ο Ζούμπατς πρόσθεσε 14 πόντους με 15 ριμπάουντ. Δεν έπαιξε ο Χαλιμπέρτον. Για την Οκλαχόμα ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τελείωσε με 38 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.