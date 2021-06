Ίρβινγκ: Οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν άλλη ζημιά, έφυγε με πατερίτσες και ειδική μπότα! (pics)

Ο Καϊρί Ίρβινγκ απέφυγε μεγαλύτερη ζημιά, ωστόσο οι Μπρούκλιν Νετς περιμένουν την ολοκλήρωση περαιτέρω εξετάσεων με την επιστροφή της ομάδας στη Νέα Υόρκη. Αποχώρησε από το γήπεδο με πατερίτσες και ειδική μπότα.

Η απουσία ή η παρουσία του θα αποδειχτεί κομβική για τη συνέχεια της σειράς ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και στους Μπρούκλιν Νετς. Ο τραυματισμός του Καϊρί Ίρβινγκ προστέθηκε σε αυτόν του Τζέιμς Χάρντεν, με τον Στιβ Νας να ξεκαθαρίζει πως δεν θα πιέσει τον τελευταίο να επιστρέψει, λόγω της διαφαινόμενης απώλειας του Ίρβινγκ!

Ο Ίρβινγκ υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με τις ακτινογραφίες να είναι αρνητικές, κάτι ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα. Ο 29χρονος guard υπέστη διάστρεμμα 6.06 πριν από τέλος της δεύτερης περιόδου και δεν επέστρεψε στο ματς.

Αποχώρησε από το Fiserv Forum ακολουθώντας το πρωτόκολλο, με πατερίτσες και ειδική μπότα στο τραυματισμένο πόδι του.

Irving left the building using crutches and with his right ankle in a walking boot, sources told @Rachel__Nichols. https://t.co/B1BmK2DbzY