Γιανγκ: Ο... ταχυδακτυλουργός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη! (vids)

Ο Τρέι Γιανγκ παλεύει με όλες του τις δυνάμεις για να κρατήσει... ζωντανούς τους Χοκς και το Gazzetta στέκεται στον... ταχυκτυδακτυλουργό των Χοκς.

Οι Σίξερς έκαναν το 2-1 στη σειρά με τους Χοκς και δείχνουν να έχουν το πάνω χέρι. Όμως όταν έχεις απέναντι τον Τρέι Γιανγκ δεν γίνεται να κοιμάσαι ήσυχος, να χαλαρώσεις γιατί ο... διαβολάκος μπορεί να τα φέρει όλα τούμπα.

Ο Γιανγκ θα παλέψει με τους συμπαίκτες να ανατρέψει μια δύσκολη κατάσταση και το Gazzetta γράφει για τον ηγέτη των «γερακιών» που είναι απίθανος στην postseason, προσπαθώντας να κουβαλήσει την ομάδα του.

"Everybody's chanting F-U ... It got real quiet at the end, and I wanted to hear those F-U chants again."



