Ο Σίλβερ διέκοψε το meeting των Νάγκετς για να χρίσει MVP τον Γιόκιτς! (vid)

Ο Άνταμ Σίλβερ ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την ανάδειξη του Νίκολα Γιόκιτς σε πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν, παρουσία ολόκληρης της ομάδας!

Κατά τη διάρκεια του meeting των Ντένβερ Νάγκετς ενόψει του Game 2 με τους Φοίνιξ Σανς για τα ημιτελικά της Δύσης, ο κομισάριος του ΝΒΑ έκανε παρέμβαση μέσω skype προκειμένου να ανακοινώσει ότι ο Νίκολα Γιόκιτς αποτελεί τον MVP του ΝΒΑ για την σεζόν 2020-21.

Φυσικά ο Σέρβος σέντερ γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο προπονητής Μάικλ Μαλόουν τον αγκάλιασε προκειμένου να τον συγχαρεί γι' αυτό το μεγάλο επίτευγμα: «Είναι το πρώτο βραβείο MVP στην ιστορία των Νάγκετς και το πρώτο για παίκτη δεύτερου γύρου;» αναρωτιόταν ο τεχνικός των Νάγκετς ο οποίος συνέχισε: «Το πρώτο από τα πολλά που έρχονται...»

Την ίδια ώρα ο Γιόκιτς έστελνε μέσω βιντεοκλήσης τα χαιρετίσματά του στην οικογένειά του ενώ στη συνέχεια είπε στους συμπαίκτες του: «Μπορεί να είναι δικό μου το βραβείο, αλλά όλοι εσείς είστε κομμάτι του. Σας ευχαριστώ όλους».

Nikola Jokic is presented the 2020-21 #KiaMVP Award by NBA Commissioner Adam Silver. pic.twitter.com/exJEJqFvcy