Γιόκιτς: «Ήταν η καλύτερη σεζόν της ζωής μου» (vid)

Ο Νίκος Γιόκιτς μιλώντας για την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του, υπογράμμισε ότι ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής του.

«Την ώρα της ανακοίνωσης μιλούσα με την οικογένειά μου. Την σύζυγό μου, τα δύο μου αδέρφια και τον μικρό μου ανιψιό» ανέφερε αρχικά ο Γιόκιτς για την στιγμή που μάθαινε ότι ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης για τη σεζόν 2020-21.

Για το γεγονός ότι πήρε τον τίτλο του MVP αν και ήταν στο νούμερο «41» του draft: «Πιθανόν είχα πολύ τύχη. Πολλοί άνθρωποι με εμπιστεύτηκαν, πολλοί άνθρωποι δούλεψαν για μένα προκειμένου να φτάσω εδώ και έκανα και εγώ λίγη δουλειά. Και ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών συνδυαστικά».

Για το αν πίστευε ότι θα έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο πηγαίνοντας από τη Σερβία στο ΝΒΑ: «Όχι. Για την ακρίβεια δεν πίστευα ποτέ ότι θα παίξω στο ΝΒΑ. Ο πρώτος μου στόχος όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ είναι να βρεθώ στην EuroLeague και να αγωνιστώ σε μεγάλες ομάδες της Σερβίας. Στη συνέχεια με επέλεξαν οι Ντένβερ Νάγκετς και ήταν μια ευκαιρία για μένα να παίξω στο ΝΒΑ.»

Για το ποιος ήταν ο πρώτος προπονητής που τον έκανε να πιστέψει ότι θα φτάσει ψηλά: «Κάθε προπονητής μου έδινε την ελευθερία να κάνω το παιχνίδι μου και την ευκαιρία να δείχνω τα όσα μπορούσα να κάνω.»

Για το πότε πίστεψε ότι μπορεί να αναδειχθεί MVP: «Ξεκίνησα τη σεζόν πολύ καλά. Πέρυσι είχαμε την φούσκα όπου και πάλι είχαμε κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Και στη συνέχεια βλέποντας την στατιστική συνέχισα να παίζω καλά. Ήταν η καλύτερη σεζόν της ζωής μου.»

