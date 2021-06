Νετς - Μπακς 115-107: Μετρούσαν χρόνο στις βολές του Γιάννη! (vid)

Κατά τη διάρκεια του Game 1 στο Barclays Center, οι Νετς είχαν χρονόμετρο στο jumbotron κάθε φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρισκόταν στη γραμμη των βολών, μετρώντας τα δευτερόλεπτα που χρειάζεται για να εκτελέσει!

Η μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 1 της ημιτελικής σειράς στην Ανατολή ανάμεσα στους Μπακς και τους Νετς δεν ήταν αρκετή για το Μιλγουόκι που ηττήθηκε με 115-107.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι στους Νετς που στηρίχθηκαν στο δίδυμο των Καϊρί Ίρβινγκ – Κέβιν Ντουράντ, δίχως όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα για τα «Ελάφια».

Συγκεκριμένα, τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους (14/19 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 0/3 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κοψίματα αλλά και 5 λάθη στα 35’ που έμεινε στο παρκέ. Κάθε φορά που στηνόταν στη γραμμή των βολών, οι Νετς μετρούσαν τα δευτερόλεπτα που χρειαζόταν για να εκτελέσει, θέλοντας προφανώς να τον αποσυντονίσουν!

Barclays Center has a ten-second timer on the jumbrotron whenever Giannis Antetokounmpo shoots free-throws. pic.twitter.com/612sVuNOOr