Λέικερς - Χιτ: Εκτός από τον πρώτο γύρο οι περσινοί φιναλίστ! (pic)

Λέικερς και Χιτ, οι δύο περσινοί φιναλίστ του ΝΒΑ, αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο.

Μεγάλη είναι η αποτυχία για τους δύο περσινούς φιναλίστ του ΝΒΑ. Λέικερς και Χιτ πέρυσι έκαναν μια απίθανη πορεία, με την ομάδα του Λος Άντζελες να φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να παίρνει το πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό ήταν και το Μαϊάμι που έκανε την έκπληξη και έφτασε μέχρι το τέλος, παλεύοντας κάθε ματς και αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Και οι δύο φιναλίστ φέτος δεν έκαναν καλή σεζόν, απογοήτευσαν στο μεγαλύτερο μέρος της και πλέον είναι και οι δύο εκτός συνέχειας των playoffs, μόλις από τον πρώτο γύρο. Οι Χιτ έχασαν εύκολα 4 φορές από τους Μπακς και χωρίς πολλά πολλά τέθηκαν εκτός και οι Λέικερς, που ήταν σκιά του εαυτού τους, έχασαν από τους Σανς και πλέον δεν θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

