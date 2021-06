NBA: Στα... Τάρταρα οι πιθανότητες πρόκρισης για Λέικερς, Κλίπερς, Μπλέιζερς! (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο στα playoffs. Αυτές είναι οι πιθανότητες που θα πρέπει να ξεπεράσουν για να προκριθούν!

Οι πιθανότητες είναι σκληρές. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες, οι Λέικερς και οι Κλίπερς, όπως και οι Μπλέιζερς βρίσκονται μία ήττα μακριά από τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια των playoffs του NBA.

Οι αντίπαλοί τους, Φοίνιξ Σανς, Ντάλας Μάβερικς και Ντένβερ Νάγκετς, αντίστοιχα, επικράτησαν στο κομβικό Game 5 και έκαναν το 3-2. Αποτέλεσμα που συνήθως δίνει και την πρόκριση στην ομάδα που φτάνει πρώτη στις 3 νίκες. Εκτός...

Σύμφωνα με το ESPN, τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν οι Λέικερς, μόλις 30.7% για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και με τον Άντονι Ντέιβις να παραμένει αμφίβολος για το κρίσιμο Game 6.

Οι Κλίπερς έχουν 29.8% πιθανότητες για να επικρατήσουν δύο φορές των Ντάλας Μάβερικς, ενώ οι Μπλέιζερς πέφτουν στο 26%.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν έχει αποκλειστεί, ακόμη, στην καριέρα του από τον 1ο γύρο, έχοντας 15/15 προκρίσεις, οι 14 στην Ανατολική Περιφέρεια και η μία στη Δύση, την περσινή σεζόν, στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Ενώ την ίδια στιγμή, ο ενδεχόμενος αποκλεισμός των Κλίπερς θα σημαίνει ότι η ομάδα με το Νο4 στη Δύση αποχαιρετάει εξαιρετικά νωρίς.

