Ντοντσιτς: «Γράφει» αριθμούς Τζόρνταν, και (μας) λέει ότι πρέπει να παίξει καλύτερα! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει το δεύτερο μέσο όρο σκοραρίσματος στην ιστορία του ΝΒΑ στα playoffs, αλλά θεωρεί ήταν «απαίσιος».

Ήταν μόλις το 11ο ματς στην post season. Ψίχουλα, δηλαδή. Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει αναλάβει ένα δύσκολο έργο. Να γεμίσει τα... παπούτσια του Ντιρκ Νοβίτσκι και να «κουβαλήσει» τους Ντάλας Μάβερικς προς τη Γη της Επαγγελίας.

Εκεί που του έφερε ο Γερμανός θρύλος. Μόνο που ο Σλοβένος είναι ακόμα στην αρχή. Το «σπίτι» των Μάβερικς δονείται συχνά από το επιφώνημα «HalleLuka», μία προσφώνηση λατρείας για τα θαυμαστά έργα που κάνει στο παρκέ.

Και όμως, ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος. Και έχει μπει σε μία διαδικασία... αυτομαστιγώματος. Αυτή τη στιγμή, ο Ντόντσιτς (με μίνιμουμ τις 10 συμμετοχές στα playoffs) έχει 32.8 πόντους ανά παιχνίδι (με ρεκόρ 5-6) και βρίσκεται μόλις 0.6 πίσω από έναν κύριο που ονομάζεται Μάικλ Τζόρνταν (33.4). Τον υπέρτατο σκόρερ όλων των εποχών, σε μέσο όρο, στην postseason.

«Εννοώ, πρέπει να παίξω καλύτερα. Νομίζω ότι οι 37 προσπάθειες ήταν πολλές. Πήρα μερικά σουτ που δεν έπρεπε», είπε ο Ντόντσιτς, παρά τους 42 πόντους (με 17/37 σουτ). H μπάλα περνούσε σχεδόν πάντα από τα χέρια του. Και όταν επέλεγα να τη δώσει, γοργά γύριζε στα χέρια του. Ειδικά στην τελευταία περίοδο. Και κάπως έτσι μπορούν να εξηγηθούν τα πολλά - και αχρείαστα - σουτ.

Ακόμη και μετά από τούτη την παράσταση, την τέταρτη μυθική σε πέντε ματς κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο Ντόντσιτς επιμένει (και καλά κάνει) πως «Δεν είμαι μόνο φίλε...».

Luka has worked his way into some pretty good company. pic.twitter.com/rKtGx27Xpl