Κλίπερς και Λέικερς «βασανίζονται» και το ΝΒΑ τρέμει από τα θεμέλια του!

Λέικερς και Κλίπερς είναι ένα βήμα πριν τον αποκλεισμό από τον πρώτο γύρο των playoffs και το ΝΒΑ «φοβάται» τις συνέπειες.

Η αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες δεν άλλαξαν πολλά στην διακοπή φέτος. Την περασμένη σεζόν έκαναν τις κινήσεις τους και φέτος αποφάσισαν να πορευτούν με τους βασικούς πρωταγωνιστές που διάλεξαν πέρυσι. ΛεΜπρον και Άντονι Ντέιβις οι σταρ των Λέικερς, Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ των Κλίπερς. Οι δύο ομάδες είχαν διαφορετική αφετηρία, αλλά κοινό προορισμό, ούσες φαβορί για το πρωτάθλημα.

Το δίδυμο των Λέικερς ήταν εξαιρετικά πετυχημένο. Άντεξε σε κριτική, «φούσκα» και κραδασμούς και τελικά πήρε το πρωτάθλημα και επανάφερε την χαρά στον κόσμο της ομάδας. Από την άλλη το δίδυμο των Κλίπερς απέτυχε. Η άλλη ομάδα της πόλης πήρε τον MVP των Τελικών των 2019, Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος ήθελε και... παρέα και γι' αυτό επιλέχθηκε και ο Πολ Τζορτζ. Η πρώτη αντίδραση όλων ήταν ότι αυτή η ομάδα είναι ξεκάθαρα φαβορί για το πρωτάθλημα.

Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν καθόλου όπως τα περίμεναν οι περισσότεροι. Οι Κλίπερς έκαναν κακή πορεία πέρυσι, αποκλείστηκαν άδοξα στα ημιτελικά της Δύσης και οι πρωταγωνιστές τους άκουσαν σκληρή κριτική, με τον Πολ Τζορτζ να είναι πρώτος στην σχετική λίστα. Κάπου εκεί τα άλλαξαν όλα και ξεκίνησαν με νέο αέρα την νέα σεζόν.

Έτσι, για ακόμα μια φορά οι ομάδες του Λος Άντζελες ανέβασαν τις προσδοκίες και αναγκαστικά, θέλοντας και μη, μπήκαν στο γκρουπ των φαβορί. Οι Λέικερς έμπαιναν στην σεζόν με τον αέρα του πρωταθλητή και οι Κλίπερς της ομάδας που είχε πολλά να αποδείξει. Κάπως έτσι φτάσαμε μέχρι τα playoffs και όλα μοιάζουν εντελώς ξένα.

Οι Λέικερς έχουν βρεθεί και βιώνουν μια πολύ δύσκολη σεζόν. Ξεκίνησαν δυνατά, αλλά οι ατυχίες τους έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Έπαιξαν στο play in για μια θέση στα playoffs, την πήραν και τώρα οι Σανς είναι μια ανάσα πριν τους πετάξουν έξω.

Ο Ντέιβις είναι εκτός πάλι με τραυματισμό και ο ΛεΜπρον μοιάζει σαν να το έχει... παρατήσει. Όλοι ήξεραν πόσο ήθελε αυτό το φετινό πρωτάθλημα, κυρίως για τον εαυτό του, δεν φαίνεται να είναι εύκολο και πλέον όλα μοιάζουν εξαιρετικά δύσκολα. Χαρακτηριστικά είναι όσα κάνει στο παρκέ ο «Βασιλιάς» και κρίνεται γι' αυτά, αφού πρώτα φάνηκε να βαριέται να παίξει άμυνα και έπειτα να φεύγει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι με τους Σανς.

Ο κόσμος βλέπει τον ηγέτη της ομάδας να έχει εγκαταλείψει και δεν το παίρνει καλά, ενώ η κριτική για τους Λέικερς δεν μπορεί παρά να είναι αυστηρή. Το μομέντουμ έχει χαθεί για εκείνους και θα επιστρέψει μόνο αν καταφέρουν μια τεράστια ανατροπή κόντρα στο Φοίνιξ.

Λίγο πιο δίπλα έχουμε τους Κλίπερς, που για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, «καίγονται» από τα μίντια. Οι Μάβερικς επέστρεψαν με ένα ακόμα break και θέλουν μια νίκη για να τους πετάξουν και πάλι εκτός και τα πράγματα δυσκολεύουν. Η αποτυχία πέρυσι είχε κριτική, αλλά κάπου σταμάτησε. Φέτος, μια τόσο μεγάλη συνεχόμενη αποτυχία θα σημάνει σφοδρή κριτική.

Οι Κλίπερς έχουν δύο σταρ στην ομάδα τους, έκαναν trade για να γίνουν καλύτεροι, έγιναν στην κανονική διάρκεια, αλλά στα playoffs, ο Ντόντσιτς και η παρέα του, τους κάνουν την ζωή δύσκολη.

Χρειάζονται επιτακτικά την πρόκριση αυτή και το ξέρουν άπαντες. Δεν θα είναι εύκολο για Λέοναρντ και ειδικά για τον Πολ Τζορτζ, που βλέπει τις.. ζωές του στο Λος Άντζελες να τελειώνουν. Οι Κλίπερς έφτιαξαν πολύ υψηλές προσδοκίες και προσγειώθηκαν απότομα. Βρίσκονται σίγουρα στην πιο δύσκολη θέση αυτή την στιγμή, με καμία άλλη ομάδα να έχει τέτοια πίεση. Μόνο οι Λέικερς είναι κοντά, αφού αν αποκλειστούν η αποτυχία τους θα είναι τεράστια και γι' αυτούς.

Το Λος Άντζελες, από πολλούς χαρακτηρίστηκε η καρδιά του ΝΒΑ, ειδικά μετά τις αλλαγές που έκαναν Κλίπερς και Λέικερς, αλλά η αποτυχία τους κάνει θόρυβο. Φέτος η σεζόν είναι πολύ δύσκολη και με τις δύο ομάδες να είναι μια ανάσα από τον αποκλεισμό, γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Η ένταση έχει αρχίσει να φουντώνει και όλοι τους... περιμένουν στην γωνία.

Οι δύο αποκλεισμοί αν συμβούν θα κάνουν κρότο.

