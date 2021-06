Ο Ντόντσιτς πήγε από το «έπαιξα απαίσια», στους 42 πόντους με χαρακτηριστική ευκολία! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς στο προηγούμενο παιχνίδι παραδέχτηκε ότι έπαιξε απαίσια και μέχρι το επόμενο απάντησε με 42άρα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι μικρός σε ηλικία, αλλά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι τεράστιος παίκτης και σε κάθε του εμφάνιση βάζει και ένα λιθαράκι σε όλο αυτό. Ο ηγέτης των Μάβερικς παίρνει μέρος στα δεύτερα playoffs της καριέρας του και η πορεία του είναι τόσο μοναδική όσο αυτός.

Η ομάδα του Ντάλας αντιμετωπίζει τους Κλίπερς στον πρώτο γύρο και γίνεται του... break. Οι Μάβερικς ανέβηκαν στο 3-2 και είναι μια ανάσα από το να πάρουν την σειρά και να συνεχίσουν, πετώντας εκτός ένα από τα μεγάλα φαβορί. Ο Λούκα Ντόντσιτς στο προηγούμενο παιχνίδια φάνηκε τρομερά απογοητευμένος. Είχε ένα πρόβλημα στο λαιμό, δεν ήταν το ίδιο καλός, κυρίως ήταν άστοχος, αλλά βγήκε μετά τις δύο ήττες στο Ντάλας και δήλωσε,

«Δεν έχει σημασία ο τραυματισμός μου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Έπαιξα απαίσια! Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι». Ο Ντόντσιτς είχε 19 πόντους στο ματς με 8/17 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 0/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη σε 36 λεπτά. Παράλληλα, σούταρε με πολύ κακό ποσοστό στις βολές, κάτι που έδειξε πόσο είχε χάσει την ψυχραιμία του.

Και ερχόμαστε μπροστά στα κρίσιμα που για ακόμα μια φορά ο Λούκα έδειξε τι ψυχή έχει. Δεν επηρεάστηκε, μάλιστα ένιωθε καλύτερα και με τον τραυματισμό του και επέστρεψε απαντώντας στον ίδιο τον εαυτό του κυρίως. Στο Game 5 κόντρα στους Κλίπερς, είχε 42 πόντους, 8 ριμπάουντ, 14 ασίστ και όλα αυτά μετά την... απαίσια εμφάνιση του. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω βρίσκουμε μόλις έναν παίκτη ακόμα στην ιστορία με 40+ πόντους και 14+ ασίστ και αυτός ήταν ο ΛεΜπρον με 43 και 14 στις 3 Μαϊού του 2018, στο Τορόντο.

Ο Ντόντσιτς είναι ένας παίκτης μοναδικός, one of a kind, ο οποίος μαζεύει εμπειρίες προσπαθώντας παράλληλα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ένας Οργανισμός βασίζεται πάνω του και αυτό δεν είναι μικρό. Είναι ξεκάθαρος ηγέτης. Μόλις μάθει να κρατά και το πνευματικό του επίπεδο σταθερό και να μην απελπίζεται, τα πράγματα θα γίνουν... απελπιστικά για το υπόλοιπο ΝΒΑ.

🤯 42 and 14 for LUKA in Game 5 🤯@luka7doncic becomes the 2nd player in @NBAHistory with 40+ points and 14+ assists in an #NBAPlayoffs game!



Game 6 - Fri, 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/jtjdnk4doS