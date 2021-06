Ο ΛεΜπρον ξέρει ότι «λερώνει» την ιστορία του και δεν μπορεί να το διαχειριστεί! (pics)

Ο ΛεΜπρον για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει δύο συνεχόμενες ήττες σε πρώτο γύρο και αποχώρησε πριν τελειώσει το παιχνίδι για να δεχτεί κριτική.

Είχε φανεί από την αρχή, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι Λέικερς βιώνουν μια πολύ δύσκολη σεζόν. Τραυματισμοί και ατυχίες τους έχουν φέρει με την πλάτη στον τοίχο και πλέον τα πράγματα είναι πιο ζόρικα από ποτέ. Ο Ντέιβις τραυματίστηκε και πάλι, δεν έπαιξε στο Game 5 και ενώ ο ΛεΜπρον έκανε τις μεγάλες του δηλώσεις, για την ευθύνη στους ώμους του, μάλλον προβληματίζεται.

Οι Σανς έκαναν το 3-2 στην σειρά, νικώντας με 115-85 και ουσιαστικά σκορπώντας τους Λέικερς, με τον ΛεΜπρον να γράφει αρνητική ιστορία για τον εαυτό του. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που χάνει συνεχόμενα παιχνίδια στον πρώτο γύρο των playoffs, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη φορά που φτάνει σε πρώτο γύρο, σε 5ο παιχνίδι ή και παραπάνω. Ο «Βασιλιάς» αποχώρησε από το παρκέ, με το παιχνίδι να είναι στο 5:41'' της τελευταία περιόδου και έδειξε πως νιώθει. Όπως ήταν αναμενόμενο άπαντες του άσκησαν και πάλι σκληρή κριτική, αφού τον κατηγορούν ότι ως ηγέτης θα πρέπει να μείνει κοντά στην ομάδα, ακόμα και όταν δεν του αρέσει ότι γίνεται.

Να θυμίσουμε ότι και μέσα στην σεζόν κατηγορήθηκε, αφού σύμφωνα με τον Βόγκελ ήταν καλά, αλλά δεν ήθελε να αγωνιστεί με την ομάδα, όταν οι Λέικερς πήγαιναν από ήττα σε ήττα. Κοιτάει τον εαυτό του και την υστεροφημία του και τώρα που υπάρχουν δυσκολίες, δεν στηρίζει τους Λέικερς, όπως όλοι θα περίμεναν. Αν η ομάδα του Λος Άντζελες αποκλειστεί, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για το μέλλον.

LeBron James has lost consecutive 1st round games for the first time in his career.



This is also the first time in LeBron's career that he trails a 1st round series after Game 5 or later. pic.twitter.com/fketlhfVEB