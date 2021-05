Ντόντσιτς: «Έπαιξα απαίσια!» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έψαξε δικαιολογίες για την ήττα της ομάδας του και τα... έριξε στον εαυτό του.

Ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς είδε την ομάδα του να γνωρίζει δεύτερη διαδοχική ήττα στο Ντάλας κα ουσιαστικά να πετάει στα σκουπίδια ό,τι έχτισε στα δύο πρώτα παιχνίδια του Λος Άντζελες.

Ο ίδιος, αν και αντιμετωπίζει πρόβλημα στον λαιμό, όχι μόνο δεν το επικαλέστηκε αλλά έκανε τη δική του αυτοκριτική μετά την ήττα από τους Κλίπερς για το 2-2 στη σειρά:

«Δεν έχει σημασία ο τραυματισμός μου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Έπαιξα απαίσια! Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Ο Ντόντσιτς είχε 19 πόντους στο ματς με 8/17 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 0/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη σε 36 λεπτά.

