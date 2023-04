Συμπληρώνονται 32 χρόνια από τη βραδιά που ο Μάικλ Τζόρνταν έμελλε να πραγματοποιήσει μία από τις πιο iconic κινήσεις στην ιστορία του ΝΒΑ. Θύμα του; Ο Πάτρικ Γιούιν!

Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Απριλίου 1991. Πιο συγκεκριμένα ήταν το 3ο ματς της σειράς μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και των Σικάγο Μπουλς στο «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης. Το Σικάγο είχε το προβάδισμα με 2-0 νίκες και χρειαζόταν ακόμα μία νίκη (σ.σ. τότε η α' φάση κρίνονταν σε best of five series) για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Όχι μόνο το κατάφεραν κερδίζοντας και μέσα στο «Μεγάλο Μήλο» με 103-94 «σκουπίζοντας» τους Νικς, αλλά έμελλε να σημειωθεί ένα από τα καλύτερα καρφώματα στην ιστορία των playoffs, με τον «Air» να «υπογράφει» μία από τις πιο iconic κινήσεις.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν , ο οποίος με δύο προσποιήσεις «άδειασε» τους Σταρκς και Όκλεϊ, πήρε την εσωτερική με reverse ντρίπλα και κάρφωσε με... μανία μπροστά από τον Πάτρικ Γιούιν!

Για την ιστορία, ο Τζόρνταν είχε 33 πόντους με 14/28 εντός παιδιάς, ενώ ο Πίπεν είχε προσθέσει άλλους 21 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, απολαύστε το βίντεο...

On this day in 1991… MJ evaded the double team and threw it down to complete one of the NBA’s most iconic drives! #NBAVault pic.twitter.com/5nSW6rggPy